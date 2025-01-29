سعره زهيد وفوائده خيالية.. جربه على الريق وراقب وزنك

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يقتني الكثيرون البقدونس لإضافته لبعض المأكولات كنكهة أو لتزيين طبق التقديم، غير مدركين لفوائده التي لا تحصى ولا تعد، إذ ينصح أخصائيو الحمية الغذائية بشرب كوب من البقدونس المغلي على الريق، للتخلص من الوزن الزائد، ويتساءل الكثير من الأشخاص هل له فوائد أخرى غير إنقاص الوزن؟، أجل فالبقدونس المغلي توجد به الفيتامينات والمعادن الهامة لصحة الجسم وللوقاية من الأمراض المختلفة. في ما يلي نسلط الضوء باستفاضة على فوائد مغلي البقدونس لإنقاص الوزن وللوقاية من الأمراض والطريقة الصحية لتحضيره وموانعه.

توجد بالبقدونس نسبة عالية من العناصر الغذائية لاحتوائه على ألياف غذائية عالية، ويوجد به المعادن الرئيسية التي يحتاجها الجسم وهي: الحديد والبوتاسيوم والفسفور والمنغنيزيوم، ويحتوي على نسبة عالية من الفيتامينات مثل فيتامين ج وفيتامين أ وفيتامين ك وفيتامين ي، كما يحتوي على فيتامين ب المركب، المهم لصحة الجسم ولصحة المرأة الحامل، وتوجد به نسبة عالية من البروتينات المهمة لتكوين الأنسجة.

فوائد مغلي البقدونس على الريق

يعالج المسالك البولية ويحمي من الإصابة بأمراض الكلى، ويمنع من احتباس الماء داخل الجسم، الذي يتسبب بزيادة الوزن، كما يقلل من نسب الإصابة بـألزهايمر، وأيضا يحمي من الإصابة بأمراض التهابات المفاصل والعظام، وكذلك يحتوي على مواد تساعد على التخلص من مشاكل الجهاز التنفسي.

إلى ذلك يحمي مغلي البقدونس من تشوهات الأجنة، ويمنع من خطر الإصابة بالأنيميا وفقر الدم، فضلا عن قدرته على التخفيف من آلام الدورة الشهرية، ناهيك عن أنه يساعد على تحسين اضطراب هرمونات الغدة الدرقية.

الوقاية من السرطان

شرب مغلي البقدونس على الريق يساعد على التخلص من انقسام الخلية، والتأكسد الذي يسببه الملوثات مثل الأطعمة الفاسدة، مما يقي من الإصابة بالسرطان خصوصاً سرطان عنق الرحم عند النساء، وسرطان القولون عند النساء والرجال، ويحتوي البقدونس على كمية من البروتينات التي تساعد على علاج تلف الخلية بعد العلاج الكيميائي.

أمراض الجهاز الهضمي

يساعد مغلي البقدونس على تسهيل حركة الطعام داخل الأمعاء، وهذا لأن البقدونس يحتوي على كمية عالية من الألياف الغذائية التي تساعد على زيادة التمثيل الغذائي في الجسم، ويساعد هذا على الوقاية من أمراض المعدة، واضطرابات الجهاز الهضمي، مثل الإمساك، وانتفاخات البطن.

تعزيز جهاز المناعة

يحتوي البقدونس على نسبة عالية من فيتامين ج، الذي ينتج مواد مضادة للأكسدة مما يعزز من صحة الجهاز المناعي في الجسم، الذي يساعد الجسم على محاربة الأمراض.

الوقاية من مرض السكري

تناول مغلي البقدونس على الريق يساعد على توازن السكري في الدم. علاج المسالك البولية يبحث مريض التهابات المسالك البولية على علاج طبيعي إلى جانب تناول الأدوية، ولن يجد أفضل من شرب مغلي البقدونس على الريق، للتخلص من احتباس الماء في الجسم، وتنظيف الكلى والمسالك البولية.

صحة الأسنان

شرب مغلي البقدونس يساعد على تقوية الأسنان ويحميها من الإصابة بـتسوس الأسنان، وهذا لأنه يحتوي على نسبة من فيتامين ك الذي يساعد على تغذية الأسنان واللثة بفلوريد الكالسيوم المفيد لصحة الأسنان.

تقوية المفاصل

توجد في مغلي البقدونس نسبة عالية من فيتامين ج المفيد في علاج التهاب المفاصل، كما أنه يحتوي على نسبة كبيرة من الكالسيوم، الذي يساعد على تقوية العظام عموماً.

فوائد مغلي البقدونس للكلى

يعد مغلي البقدونس من مدرات البول، مما يعني أنه يعمل كمطهر عام للمثانة أو الكلى، فمدرات البول تساعد الجسم على القضاء بسرعة أكبر على السموم الزائدة والدهون والأملاح والمياه، مما يقلل من الضغط على الكلى مما يقلل من حدوث التهابات المثانة وحصوات الكلى.

لإنقاص الوزن

مفيد لإنقاص الوزن، وعند اتباع حمية غذائية،حيث يعمل مغلي البقدونس على زيادة حرق الدهون في الجسم، ويعمل على حرق السعرات الحرارية الموجودة، لهذا احرص على تناول كوب من مغلي البقدونس يومياً فور الاستيقاظ من النوم.

يحتوي على الألياف الغذائية التي تزيد من معدل التمثيل الغذائي في الجسم، مما يحمي من مشكلة ثبات الوزن عند الرجيم. يحتوي نبات البقدونس المغلي على كمية من الكربوهيدرات والتي تساعد على حرق الدهون.

يساعد شرب مغلي البقدونس على إمداد الجسم بالطاقة اللازمة للذين يتبعون الحمية الغذائية لمنع الإصابة بحالات الإغماء والإرهاق البدني.

للحامل

يحتوي مغلي البقدونس على العديد من الفوائد للحامل ولكن إذا لم يتم تناوله بكثرة، وهي: يحتوي على نسبة عالية من فيتامين ب 9 والذي يتحول في الجسم إلى حمض الفوليك، المهم لتغذية الجنين وتكوين الحمض الوراثي فيه، مما يمنع من تشوهات الأجنة.

وتوجد نسبة عالية من فيتامين ب المركب مما يزيد من القدرات الذهنية للجنين. رغم هذه الفوائد لكنه من المشروبات الممنوعة على الحامل، والتي عليها الامتناع عن شربه بكثرة خلال الشهور الأولى من الحمل، لأنه يسبب عيوب خلقية.

فوائد أخرى

للبشرة تناول مغلي البقدونس كل يوم في الصباح فور الاستيقاظ، يحقق العديد من الفوائد للبشرة، وهي: يحتوي على فيتامين أ المفيد في ترطيب البشرة. يحتوي على فيتامين ج الذي يمنع إصابة البشرة بالمشاكل التي تحدث بسبب الميكروبات والتعرض لأشعة الشمس، مثل ظهور حب الشباب، والرؤوس السوداء. فيتامين ب المركب يساعد في الحفاظ على صحة البشرة ويمنع من ظهور التجاعيد.

فوائد مغلي البقدونس للشعر

يحتوي مغلي البقدونس على العديد من الفوائد المهمة لصحة الشعر، وهي: يحتوي مغلي البقدونس على نسبة عالية من فيتامين ج الذي يساعد على إنبات الشعر. المواد المضادة للأكسدة تحمي فروة الرأس من الإصابة بالالتهابات. يحتوي على نسبة عالية من فيتامين أ المفيد لنعومة الشعر، وترطيب فروة الرأس.

طريقة إعداده

هذه الطريقة هي من أفضل الطرق التي تساعدك على استخلاص فوائد ماء البقدونس، وهي: قم بوضع عدد من أوراق البقدونس في كوب. ضع على الورق ماء مغلي. قم بتغطية الكوب بغطاء واتركه لمدة 10 دقائق.

تناوله وهو دافئاً أي بين أن يكون ساخناً وبارداً. من الأفضل عدم تناول أكثر من كوب شاي البقدونس يومياً، مع عدم إضافة سكر للتحلية.

التفاعلات الدوائية مع البقدونس

كن حذراً من هذه التفاعلات: الوارفارين ( الكومادين ) حيث يؤخذ الوارفارين من أجل منع تخثر الدم، والكميات الكبيرة من أوراق البقدونس يمكن أن تزيد من تجلط الدم، وبالتالي قد يقلل من فاعلية الدواء.

حبوب الماء (أدوية مدرة للبول) يعمل البقدونس على جعل الجسم يفقد الماء، لذلك أخذ البقدونس جنباً إلى جنب مع حبوب الماء المدرة للبول، يجعل الجسم يفقد الكثير من الماء، وبالتالي الشعور بالدوار والضغط، ومن هذه الحبوب الكلوروثيازيد، وكلورثاليدون، وفورسيميد هيدروكلورثيازيد وغيرها.

تفاعلات ضعيفة

مع: الأسبرين بعض الناس يكون لديهم حساسية من البقدونس، وقد يتسبب الأسبرين في زيادة هذه الحساسية، لذلك لا يفضل تناولهما معا.

موانع شرب مغلي البقدونس

هناك بعض الأشخاص ممنوعون من شرب مغلي البقدونس، وهم: الحامل؛ على الرغم مما يقدمه مغلي البقدونس من فوائد للحامل؛ إلا أنها ممنوعة من تناوله في بداية الحمل لأنه قد يسبب الإجهاض. ليس على المرضعات تناوله لأنه يسبب تجفيف اللبن في الثديين. إن كنت تتناول الوارفارين أو الليثيوم تحدث مع طبيبك قبل تناوله، فارتفاع محتوى فيتامين ك داخل البقدونس قد يجعل الوارفارين أقل فعالية.