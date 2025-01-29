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منها خفض الوزن.. 8 فوائد صحية لتناول الطعام ببطء

29
JANUARY
2025
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في عالم سريع الخطى، يتم تناول الطعام غالبًا على عجل، ولكن بحسب ما نشرته صحيفة Times of India، فإن تخصيص الوقت لتناول الطعام ببطء يمكن أن يوفر العديد من الفوائد الصحية.
 
1. تحسين الهضم
يسمح تناول الطعام ببطء للجسم بتكسير الطعام بشكل صحيح. يساعد المضغ بشكل أكثر شمولاً في الهضم عن طريق خلط الطعام باللعاب، الذي يحتوي على إنزيمات تبدأ عملية الهضم. يمكن أن يؤدي هذا إلى امتصاص أفضل للمغذيات وتقليل خطر حدوث مشاكل في الجهاز الهضمي.
 
2. تعزيز الشعور بالشبع
يمنح تناول الطعام ببطء العقل الوقت اللازم لتسجيل مشاعر الامتلاء والشبع، مما يعني أن الشخص يكون أقل عرضة للإفراط في تناول الطعام. تُظهر نتائج الدراسات أنه عندما يأخذ الشخص وقتًا كافيًا في تناول الطعام ربما يستهلك سعرات حرارية أقل بشكل عام، مما يمكن أن يساعد في السيطرة على الوزن.
 
3. تناول الطعام بوعي
من خلال التباطؤ، يصبح المرء أكثر وعيًا بما يأكله وكميته. يمكن أن يساعد تناول الطعام بوعي في تقدير النكهات والملمس، مما يؤدي إلى تجربة تناول طعام أكثر متعة واتصال أفضل بالطعام.
 
4. اختيارات أفضل للطعام
إن أخذ الوقت الكافي يسمح للشخص بالتفكير في اختياراته الغذائية. فبدلاً من تناول أي شيء مناسب دون تفكير، يمكنه التفكير في خيارات أكثر صحة واتخاذ قرارات أكثر تفكيرًا بشأن ما يضعه في الصحن.
 
5. انخفاض مستويات التوتر
يمكن أن يكون تناول الطعام ببطء ممارسة مهدئة. من خلال التركيز على الوجبة بدلاً من تعدد المهام، يمكن خلق لحظة من الهدوء تقلل من التوتر وتعزز الاسترخاء أثناء وبعد الوجبات.
 
6. انخفاض خطر الإفراط
عندما يتناول الشخص الطعام بسرعة، يمكن أن يستهلك كمية طعام أكبر مما يحتاجه جسمه. يساعد التباطؤ في إدراك متى يشعر الشخص بالشبع حقًا، مما يقلل من احتمالية الشعور بعدم الراحة بعد تناول الطعام والرغبة في تناول الوجبات الخفيفة لاحقًا.
 
7. تحسين الاستمتاع بالوجبات
يعزز تناول الطعام ببطء من تجربة تناول الوجبة بشكل عام. من خلال تخصيص الوقت للاستمتاع بكل قضمة، يمكن الاستمتاع بالنكهات والروائح، مما يجعل الوجبات أكثر متعة وإرضاءً.
 
8. تحسين إدارة الوزن
تشير الأبحاث إلى أن الأفراد الذين يمارسون الأكل البطيء يميلون إلى الحصول على وزن صحي. من خلال تعزيز الهضم بشكل أفضل، وتقليل تناول السعرات الحرارية، وزيادة الرضا، يمكن أن يساهم الأكل البطيء في جهود إدارة الوزن على المدى الطويل.
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