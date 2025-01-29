3 أجزاء من الثانية تنهي "حلم مصر" في مونديال اليد

A + A -

في سيناريو "كارثي"، ودع المنتخب المصري لكرة اليد، مونديال كرة اليد، مساء الثلاثاء، بسبب هدف دخل مرماه في "اللحظة الأخيرة" من المباراة.

وتأهل منتخب فرنسا إلى المربع الذهبي لكأس العالم لكرة اليد في الدنمارك والنرويج وكرواتيا، بعد فوزه القاتل على نظيره المصري بنتيجة 34 -33 في دور الثمانية.

وسجل منتخب مصر هدف التعادل، قبل 4 ثوان من نهاية اللقاء، لتصبح النتيجة 33-33، وتصبح في طريقها إلى الأشواط الإضافية.

لكن رمية سريعة من لاعب المنتخب الفرنسي لوكا كاراباتيتش، سكنت مرمى مصر، قبل عودة حارس المرمى كريم هنداوي.

وذهب حكام اللقاء إلى تقنية الفيديو، للتأكد من دخول الكرة قبل نهاية وقت المباراة ليأتي القرار المؤلم بالنسبة للمصريين.

الإعادة أظهرت أن الكرة تجاوزت خط المرمى، قبل 3 أجزاء من الثانية، من صافرة انتهاء المباراة.

هذا السيناريو "الدرامي" أدى بالمنتخب المصري لتوديع المونديال من ربع النهائي، للمرة الرابعة على التوالي.

كما تعززت "عقدة" المصرييين مع المنتخب الفرنسي، إذ أنه لم يستطع تاريخيا الانتصار على منتخب فرنسا في أي مواجهة.

وتواجهت مصر وفرنسا في المونديال 4 مرات في السابق، انتصرت بجميعها "الديوك"، في نسخ مونديال 1999 و2001 و2011 و2015.