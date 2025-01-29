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صممت للجنود.. طريقة "عسكرية" تساعد على النوم بدقيقتين

29
JANUARY
2025
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يعاني الكثيرون من الأرق وصعوبة النوم، وعلى اعتبار أنها مشكلة شائعة للغاية غالبا ما يسعى الخبراء لإيجاد الحلول والحيل التي تساعد الناس على تخطيها.

وشارك خبير اللياقة البدنية جاستن أغوستين تقنية مذهلة أثبتت فعاليتها عسكريا للنوم في دقيقتين بالضبط بعد إغلاق العينين.

وتم تصميم هذه الطريقة في الأصل لمساعدة الجنود على النوم في أي ظروف، من ساحات المعارك الصاخبة إلى أكثر الأماكن غير المريحة.

وقد تم تطويرها بشكل أساسي للطيارين المقاتلين وسط ما تفرضه عليهم الحياة العسكرية من فقدان التركيز.

وينصح جاستن بالبدء بتهدئة الجسدك بالكامل وإغلاق كل جزء تدريجيا، من الرأس إلى أخمص القدمين.

يقول جاستن: "استرخِ عينيك ووجنتيك وفكك وركز على تنفسك، الآن، انزل إلى رقبتك وكتفيك. تأكد من عدم شد كتفيك. أنزلهما إلى أدنى مستوى ممكن واحتفظ بذراعيك مرتخيتين على جانبك، بما في ذلك يديك وأصابعك".

للحصول على تأثير إضافي، تخيل إحساسا دافئا يتدفق من رأسك إلى أطراف أصابعك.

ولإكمال العملية، خذ نفسا عميقًا، ثم ازفر ببطء، ودع الاسترخاء ينتشر عبر صدرك وبطنك وفخذيك وركبتيك وساقيك وقدميك.

وللمساعدة في الوصول إلى حالة خالية من التوتر، يقترح أن تتخيل سيناريوهين محددين.

في السيناريو الأول، تخيل نفسك في مكان هادئ، يقترح "مستلقيا في زورق على بحيرة هادئة ولا شيء فوقك سوى سماء زرقاء صافية".

وفي السيناريو الثاني، يوصيك "بتخيل نفسك مستلقيًا في أرجوحة مخملية سوداء في غرفة مظلمة تماما".

وينصح أيضا: "في أي وقت تبدأ فيه بالتفكير في أي شيء آخر أو تبدأ في تشتيت انتباهك، كرر كلمة "لا تفكر" لمدة 10 ثوان".

وقال أحد المتابعين: "تسمى هذه التقنية الاسترخاء التدريجي وهي تعمل! اعتدت استخدامها في الكلية عندما كنت أعاني من قلق رهيب".

وذكر آخر: "لقد تعلمت هذه التقنية، ليس للنوم، ولكن للتحكم في الألم. إنها فعالة".

 

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