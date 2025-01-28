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"فيروس إيبولا"... فيروس جديد تسرب من مختبر في الكونغو فهل يتكرر سيناريو كورونا؟

28
JANUARY
2025
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حذر الصليب الأحمر الدولي من إمكانية تسرب فيروس إيبولا من مختبر في الكونغو الديمقراطية

فما هو هذا الفيروس؟ 

فيروس إيبولا (EBOV) هو أحد خمسة أنواع معروفة لجنس فيروس إيبولا (genus Ebolavirus)‏. أربعة من الخمسة أنواع المعروفة لفيروس إيبولا تسبب للبشر وغيرهم من الثديات حمى نزفية شديدة ومميتة تسمى مرض فيروس إيبولا‏ (Ebola virus disease) (EVD).وهو سبب وباء فيروس إيبولا 2013-2015 في غرب أفريقيا، الأمر الذي أدى إلى ما لا يقل عن 28616 حالة مشتبه بها، و11310 حالة وفاة مؤكدة. 

وقد كان فيروس إيبولا يسمى «زائير» نسبة إلى دولة زائير (حالياً جمهورية الكونغو الديموقراطية) حيث تم تشخيص أول حالة، حيث تم تشخيصه على أنه سلالة جديدة من فيروس ماربورغ (Marburg virus) نظراً للارتباط الوثيق بينهم. وتمت إعادة تسميته إلى فيروس إيبولا عام 2010 لتجنب الالتباس. فيروس إيبولا هو أحد أنواع ebolavirus الزائيري، وهو أحد أنواع جنس Ebolavirus وهي عائلة فيروسات خيطية. وتعتبر الخفافيش، وخصوصاً خفافيش الفاكهة، المضيف الطبيعي لفيروس إيبولا، وينتقل الفيروس بين البشر والحيوانات عن طريق السوائل الجسدية.

ويعرف جينوم فيروس إيبولا على أنه RNA ذو سلسلة واحدة بطول 19000 نيوكليوتيدة تقريباً. ويتضمن سبعة بروتينات بنائية: نيوكليوبروتين (NP) والعامل المساعد للبوليمريز (VP35), و (VP40), و GP, ومنشط النسخ (VP30), و VP24، والرنا بوليمريز

وبسبب معدل الوفيات المرتفع لفيروس إيبولا (83-90%),يصنف فيروس إيبولا على أنه عامل انتقائي، وصنف من ضمن مجموعة الأمراض الخطرة (الدرجة الرابعة) من منظمة الصحة العالمية، وتصنفه منظمة الصحة ومنظمة الحساسية والأمراض المعدية الأمريكية بتصنيف مرض معدي ذو أولوية قصوى، وتصنفه مراكز مكافحة الأمراض الأمريكية على أنه عامل من عوامل الإرهاب الحيوي، كما أنه يعتبر عامل حيوي لرقابة الصادرات الأسترالية.

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