"تشكل خطرًا صحيًا".. كوكا كولا تسحب منتجاتها من الأسواق الأوروبية لهذا السبب!

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بدأت شركة تعبئة كوكا كولا في بلجيكا،أمس الإثنين، عملية سحب واسعة لكميات كبيرة من منتجاتها في أوروبا، بعد اكتشاف ارتفاع في نسبة الكلورات.

وتشمل المشروبات المتأثرة مشروبات شهيرة مثل كوكا كولا، سبرايت، فانتا، فيوز تي، مينيت ميد، نالو، رويال بليس، وتروبيكو، التي تم تداولها في بلجيكا وهولندا وبريطانيا وألمانيا وفرنسا ولوكسمبورغ منذ نهاية تشرين الثاني/نوفمبر.

وأكدت شركة "كوكا كولا يوروباسيفيك بارتنرز بلجيكا" أن الكمية المتأثرة كبيرة، على الرغم من عدم وجود رقم محدد حتى الآن. وأضافت الشركة أنها تعمل على سحب المنتجات من الأسواق، وتواصل تنسيق الجهود مع السلطات في جميع الدول المعنية.

وطاللب من المستهلكين الامتناع عن استهلاك هذه المنتجات المتضررة، مع إمكانية إعادتها إلى نقاط البيع لاسترداد الأموال. وحددت المنتجات المتأثرة برمز إنتاج يتراوح بين "328 GE" و"338 GE".

وخلال اختبارات أجريت في منشأة الإنتاج بمدينة غنت، تبين وجود مستويات مرتفعة من الكلورات. وذكرت الشركة أن هذه الاختبارات جزء من عمليات المراقبة الدورية لضمان الامتثال للمعايير التنظيمية.

ووفقا لموقع المفوضية الأوروبية، تنتج مادة الكلورات غالبا عن مطهرات الكلور المستخدمة في معالجة المياه وتصنيع الأغذية. وتعتبر مياه الشرب المصدر الرئيسي لهذه المادة.

في دراسة علمية صادرة عام 2015، أشارت هيئة سلامة الأغذية الأوروبية إلى أن التعرض للمزمن الكلورات يمكن أن يؤدي إلى مشكلات صحية لدى الأطفال، خصوصا أولائك الذين يعانون من نقص في اليود.