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سر الصلع المبكر عند الرجال وتساقط الشعر عند النساء

24
JANUARY
2025
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تؤكد الدكتورة أولغا كوخاس أخصائية أمراض الشعر أن الشعر الصحي والجميل يزين المرأة والرجل على حد سواء. لذلك يعتبر تساقطه المبكر أمرا مخيفا. فما هي أسبابه؟.
 
وتشير الطبيبة إلى أن شعر الرجل يتساقط قبل الأوان بسبب هرمون التستوستيرون، وعندما يحدث هذا في عمر 25 عاما مثلا، يجب التفكير بوجود اختلال وظيفي. وهذا الأمر يتعلق بنظام التستوستيرون.
 
وتشير إلى أنه وفقا للملاحظات الطبية يتمتع الرجال بصحة أفضل بكثير من النساء. لذلك فإن مشكلات الشعر لديهم أقل.
 
أما بالنسبة للنساء، فإن الشعر الصحي هو حلم الكثيرات، لذلك ينفقن الكثير من الأموال والوقت في محاولة لإنماء وتكثيف شعرهن بشكل طبيعي. ولكن غالبا لا تجلب هذه المحاولات فائدة، بل وأحيانا قد تلحق الضرر بالجسم.
 
وتقول: "إذا تقاعسنا واعتبرنا أن الوراثة هي السبب، فلن نحقق الكثير لأن بعض الأشخاص لديهم جينات لمرحلة نمو تصل إلى 6 سنوات، والبعض الآخر إلى 8 سنوات، والفتيات الجميلات ذوات الشعر الأطول، يمكن أن تصل إلى 14 أو حتى 16 عاما".
 
وتشير إلى أن مرحلة النمو من السهل تحديدها في مرحلة الطفولة.
 
وتقول: "في عمر 6-8 سنوات تقريبا، يبدأ شعر الطفل في التساقط، ما يثير قلق والديه كثيرا . ولكن في الواقع هذه هي اللحظة بالتحديد التي تنتهي فيها مرحلة النمو، وتبدأ مرحلة التساقط، لينمو بعدها شعر جديد". ووفقا لها، يمكن أن تقصر مرحلة النمو أو تطول حسب عوامل مؤثرة: تغير مستوى الهرمونات، اضطراب الدورة الدموية، وجود حالات إجهاد عامة أو مشكلات عصبية".
 
كما أن العناية والرعاية الصحيحة بالشعر تؤثر على نموه، حيث من المفيد تدليك الشعر أثناء غسله، واستخدام مستحضرات الوقائية مرة كل ستة أشهر لأنها تعمل على تحسين الدورة الدموية. ويلاحظ الشخص بعد دورة مدتها 2-3 أشهر تقريبا، زيادة في معدل نمو شعره.
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