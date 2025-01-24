متى يجب تناول مضادات الحيوية لعلاج التهاب الحلق؟

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يشير الدكتور ألكسندر مياسنيكوف إلى أن تناول مضادات الحيوية غير مفيد في 70 بالمئة من حالات التهاب الحلق.

ووفقا له في هذه الحالة، غالبا ما يتطلب الأمر إجراء تخدير موضعي مثلا عن طريق تناول الحليب الدافئ أو الشاي. ولكن في بعض الأحيان يكون سبب التهاب الحلق فيروسات، وفي بعض الأحيان تكون طبيعة المرض غير معدية على الإطلاق، ولكن يحدث الانزعاج بسبب الحساسية وجفاف الهواء وحتى الارتجاع.

ولكن، هناك حالات يكون تناول مضادات الحيوية ضروريا لعلاج التهاب الحلق. كما في حالة العدوى البكتيرية العقدية التي تسبب التهابا حادا في الحلق، ودرجة حرارة المريض تقترب من 40 درجة، وتضخم الغدد الليمفاوية في الرقبة، ولوزتين محمرتين ومتورمتين تغطيها طبقة بيضاء. وحينها ينبغي على المريض تناول المضاد الحيوي المناسب بناء على وصفة طبية.