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لنوم مثالي.. 5 أطعمة تساعدك على الاسترخاء!

23
JANUARY
2025
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كشف خبراء عن 5 أطعمة صحية يمكن أن تساعد على تحسين النوم إذا تم تناولها قبل الذهاب إلى السرير، في خطوة قد تكون مفيدة للأشخاص الذين يعانون من الأرق.
 
تتعدد أسباب الأرق، من التوتر والقلق إلى المرض أو حتى التغيرات الجوية، وأحيانا قد يكون السبب غير واضح. وعلى الرغم من صعوبة التحكم في بعض هذه العوامل، إلا أن هناك خطوات يمكن اتخاذها لتحسين النوم، ومنها تعديل النظام الغذائي.
 
وبهذا الصدد، أصدرت الخبيرة شيريل ليثغو، رئيسة المجتمع في Benenden Health، قائمة بأفضل الأطعمة التي يمكن تناولها لمساعدتنا على النوم، وتتضمن ما يلي:
 
- الكرز
 
يعد الكرز من الأطعمة المثالية لتعزيز النوم، حيث يحتوي على المغنيسيوم والتريبتوفان، وهما عنصران يساعدان في استرخاء العضلات وتهدئة الجسم، ما يعزز النوم العميق والطويل. ويمكن تناول الكرز كوجبة خفيفة أو شرب عصير الكرز قبل النوم.
 
- العسل
 
يساعد العسل في تحفيز إنتاج الميلاتونين، الهرمون المسؤول عن تنظيم النوم. كما أنه يساهم في تهدئة الدماغ، ما يجعل من تناول مشروب دافئ من الليمون والعسل خيارا مثاليا قبل النوم.
 
- الديك الرومي
 
يعتبر الديك الرومي من الأطعمة الغنية بالأحماض الأمينية التي تساهم في تعزيز النوم العميق. ومن الأفضل تناول شريحة أو شريحتين رقيقتين من الديك الرومي بدلا من وجبة كاملة لتجنب أي اضطراب في الهضم.
 
- اللوز
 
يحتوي اللوز على المغنيسيوم الذي يساعد في تنظيم مستويات السكر في الدم أثناء النوم، ما يساهم في استرخاء العقل والجسم وتحويلهما من حالة اليقظة إلى الراحة.
 
وإذا لم يكن تغيير نظامك الغذائي كافيا، يمكنك تحسين نومك من خلال الالتزام بروتين نوم منتظم.
 
وتوصي ليثجو بمراجعة العادات اليومية المرتبطة بالنوم، والابتعاد عن تناول الطعام قبل النوم مباشرة.
 
خطوات إضافية للتغلب على الأرق:
 
- احرص على الذهاب إلى الفراش والاستيقاظ في الوقت نفسه يوميا.
 
- استرخ لمدة ساعة على الأقل قبل النوم، مثل أخذ حمام دافئ أو قراءة كتاب.
 
- اجعل غرفة نومك مظلمة وهادئة باستخدام الستائر أو سدادات الأذن.
 
- مارس الرياضة بانتظام، ولكن تجنب التمارين قبل النوم بـ4 ساعات على الأقل.
 
- تجنب الكافيين والكحول قبل 6 ساعات من النوم.
 
- تجنب الوجبات الكبيرة قبل النوم، ولا تنم خلال النهار.
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