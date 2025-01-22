living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

حالات نفسية قد يشير إليها ألم فروة الرأس!

22
JANUARY
2025
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-
ذكرت طبيبة الأمراض الجلدية الروسية يفغينيا سامويلوفا أن الشعور المتكرر بالألم في فروة الرأس قد يكون مرتبطا بحالات نفسية معينة.
 
وحول الموضوع قالت الطبيبة:"الشعور بألم في فروة الرأس قد لا يكون مرتبطا بأسباب فسيولوجية أحيانا. الشعور بألم في جذور الشعر قد يكون سببه الاكتئاب أو التوتر والقلق، ويطلق على هذه الحالة "التريكودينيا"، الأشخاص الذين يعانون من هذه الحالة يشعرون بأن جذور الشعر تؤلمهم كما لو أنهم قاموا بتمشيط الشعر بعكس اتجاه نموه، كما قد يشعرون بوخز في جلد الرأس".
 
وأضافت :"أعراض التريكودينيا قد تظهر على فروة الرأس بكاملها، وقد تظهر في مناطق محددة، مثل المنطقة الجدارية من جلد الرأس. تبدأ هذه الأعراض فجأة أحيانا أو عند تمشيط الشعر أو ارتداء القبعات".
 
وأشارت إلى أن الدراسات الطبية أظهرت أن 76% من الأشخاص الذين يعانون من التريكودينيا كانت لديهم اضطرابات نفسية، مثل القلق، الاكتئاب والوسواس القهري.
 
وتوجد بعض النظريات الطبية التي تشير إلى أن الشعور بالخدر في فروة الرأس قد يكون مرتبطا بالأعصاب التي تغذي بصيلات الشعر، وقد يكون ناجما عن اعتلال عصبي سببه مشكلات في العمود الفقري أو توتر مزمن في عضلات الكتفين والرقبة، وأن بعض التمارين الرياضية قد تساعد في علاج هذه المشكلات.
روسيا اليوم
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2025. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
  • online ordering system for restaurants
  • The best online ordering systems for restaurants
    •   