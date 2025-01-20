حليب اللوز أم الشوفان.. أيهما أفضل لإنقاص الوزن؟

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يعد حليب البقر منذ فترة طويلة عنصرا أساسيا في العديد من الأنظمة الغذائية كمصدر للكالسيوم والعناصر الغذائية الحيوية الأخرى، لكن مع تزايد عدد الأشخاص الذين يسعون إلى اتباع أنماط حياة تعتمد على النباتات، أصبحت البدائل الخالية من منتجات الألبان، مثل حليب الشوفان واللوز، تحظى بشعبية متزايدة.

وبحسب ما نشره موقع Health، يعتبر حليب الشوفان واللوز خاليين بشكل طبيعي من اللاكتوز ومنتجات الألبان، مما يجعلهما خيارًا ممتازًا للأشخاص الذين يتبعون نظامًا غذائيًا نباتيًا أو يعانون من حساسية اللاكتوز ومنتجات الألبان.

السعرات الحرارية

ويتشابه حليب الشوفان وحليب اللوز كثيرًا، خاصة عند مقارنتهما بحليب البقر، كلاهما عبارة عن بدائل حليب نباتية غير محلاة ومنخفضة السعرات الحرارية وغنية بالفيتامينات والمعادن.

يحتوي حليب الشوفان على نسبة أعلى من السعرات الحرارية ويحتوي على المزيد من الكربوهيدرات والبروتين، بينما يحتوي حليب اللوز على نسبة أعلى قليلاً من الدهون والصوديوم.

ويعتبر حليب اللوز أيضًا أكثر ثراءً بالكالسيوم بشكل طبيعي، حيث يوفر كمية أكبر بكثير من هذه العناصر الغذائية مقارنة بحليب الشوفان.

فوائد حليب الشوفان

يقدم حليب الشوفان، المصنوع عن طريق خلط الشوفان بالماء، العديد من الفوائد الصحية الفريدة وهو بديل شائع لحليب البقر. يُعرف الشوفان بخصائصه المضادة للأكسدة والفطريات والالتهابات، وقد تمتد الفوائد نفسها إلى نظيره من المشروبات. يشبه حليب الشوفان غير المنكه حليب البقر في كثير من النواحي، مما يوفر تجربة شرب مماثلة. إن قوامه الكريمي ونكهته الخفيفة تجعلها خيارًا متعدد الاستخدامات، مثالية للخلط مع القهوة أو الخبز أو إضافتها إلى العصائر.

السلبيات

يميل حليب الشوفان إلى أن يحتوي على نسبة أعلى من الكربوهيدرات مقارنة ببدائل الحليب النباتية الأخرى، وهو ما قد يثير قلق الأفراد المصابين بداء السكري أو أولئك الذين يركزون على التحكم في مستويات السكر في الدم.

تحتوي العديد من منتجات حليب الشوفان على سكر مضاف، مما يزيد من مؤشرها الغلوكوزي. يشير المؤشر الغلوكوزي إلى مدى سرعة قدرة الطعام على زيادة مستويات السكر في الدم. إن ارتفاع مؤشر نسبة السكر في الدم يعني أن الطعام أكثر عرضة لارتفاع نسبة السكر في الدم.

إن عملية إنتاج حليب الشوفان تدمر العديد من العناصر الغذائية الطبيعية الموجودة في الشوفان، لذا فهو يحتوي على نسبة أقل من البروتين والدهون مقارنة بحليب البقر والبدائل الأخرى مثل حليب الصويا.

يجد العديد من الأشخاص أن هضم حليب الشوفان أكثر صعوبة من هضم الحليب العادي. يفتقر البروتين الموجود في الشوفان إلى حمض اللايسين الأميني، مما يمكن أن يؤثر على عملية الهضم. وربما تؤدي المركبات مثل الفيتات والأوكسالات الموجودة في حليب الشوفان أيضًا إلى تقليل امتصاص المعادن.

فوائد حليب اللوز

يعتبر حليب اللوز بديلاً شائعًا لمنتجات الألبان التقليدية. يتم تصنيعه عادة عن طريق نقع اللوز وطحنه في الماء وتصفية الخليط. يقدم حليب اللوز العديد من الفوائد الصحية المحتملة.

يحتوي حليب اللوز على نسبة أقل من البروتين مقارنة بحليب البقر، وتشير الأبحاث إلى أنه يمكن أن يكون أكثر صعوبة على الجسم لهضمه. وفي حين أن هناك حاجة إلى مزيد من البحث، فربما يؤثر هذا في نهاية المطاف على امتصاص العناصر الغذائية.

يتم غالبًا تدعيم حليب اللوز بالفيتامينات والمعادن، ولكن التركيزات تختلف بين الشركات المصنعة. تفتقر العلامات التجارية غير المدعمة إلى العناصر الغذائية الأساسية الموجودة بشكل طبيعي في حليب البقر. تضيف العديد من الأصناف التجارية أيضًا المحليات والمكثفات والمواد الحافظة، مما يمكن أن يؤدي إلى تغيير القيمة الغذائية. ويجب على الأشخاص الذين يعانون من حساسية اللوز أو المكسرات تجنب حليب اللوز لأنه ربما يسبب رد فعل تحسسي.

أيهما أفضل لإنقاص الوزن؟

يمكن أن يكون كل من حليب الشوفان وحليب اللوز مفيدًا لإنقاص الوزن. يعتمد أفضل حليب نباتي لإنقاص الوزن على الأهداف الصحية والاحتياجات الغذائية الفردية.

يميل حليب اللوز إلى أن يكون أقل في السعرات الحرارية من حليب الشوفان، مما يمكن أن يجذب الأشخاص الذين يركزون على نظام غذائي مقيد بالسعرات الحرارية. يحتوي حليب الشوفان عادةً على ألياف أكثر من حليب اللوز، وهو ما يمكن أن يدعم عملية الهضم ويساعد على الشعور بالشبع لفترة أطول، مما يقلل في النهاية من إجمالي السعرات الحرارية التي يتم تناولها.

عند فقدان الوزن، من الضروري تحديد الأولويات والاحتياجات من المغذيات الدقيقة. يمكن أن يؤدي اتباع نظام غذائي مقيد إلى نقص العناصر الغذائية إذا لم يتم تنفيذه بعناية. عند الاختيار بين حليب الشوفان وحليب اللوز لإنقاص الوزن، ينبغي التفكير في كيفية مساعدة ملفاتهما الغذائية لكل شخص على حدة في الوصول إلى أهدافه.