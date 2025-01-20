living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

تحذير من 7 علامات.. طفلك قد يفكر في الانتحار

20
JANUARY
2025
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-
"هل يفكر طفلي في الانتحار؟".. يعد هذا الأمر من أسوأ مخاوف الآباء والأمهات، خاصة مع انتشار أخبار كثيرة بشأن حالات انتحار مأساوية لأطفال في عمر الزهور.
 
وذكرت صحيفة "الصن" البريطانية أن هذا الموضوع حيوي ويجب مناقشته ومعالجته، على اعتبار أن "فكرة أن تكون لدى طفلك رغبة في الانتحار، هي مرعبة في حد ذاتها".
 
وأضافت أن انتشار الانتحار بين الشباب والأطفال أصبح يتصدر عناوين الأخبار مؤخرا.
 
وتابعت: "لا يزال الانتحار هو القاتل الأكبر للأشخاص الذين تقل أعمارهم عن 35 عاما في المملكة المتحدة، ويفقد أكثر من 200 مراهق حياتهم بسبب الانتحار كل عام".
 
وقدمت الصحيفة 7 علامات تشير إلى أن طفلك قد يفكر في الانتحار، نقلا عن الخبير شون فريل، مدير "Childline"، وهي خدمة استشارية بريطانية للأطفال:
 
عدم الرغبة في رؤية الأصدقاء أو القيام بالأشياء التي يحبها.
التحدث عن مشاعر اليأس أو الاكتئاب.
الانخراط في سلوكيات خطيرة، مثل تعاطي المخدرات أو شرب الكحول.
التبرع بممتلكاته الشخصية.
التوقف عن الاعتناء بالذات، مثل عدم الاهتمام بالنظافة الشخصية أو المظهر. 
الإشارة إلى التخطيط للانتحار. 
قول عبارات، مثل "لا أريد أن أكون هنا بعد الآن"، أو "لن يفتقدني أحد".
Skynews
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2025. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
  • online ordering system for restaurants
  • The best online ordering systems for restaurants
    •   