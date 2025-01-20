تحذير من 7 علامات.. طفلك قد يفكر في الانتحار

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"هل يفكر طفلي في الانتحار؟".. يعد هذا الأمر من أسوأ مخاوف الآباء والأمهات، خاصة مع انتشار أخبار كثيرة بشأن حالات انتحار مأساوية لأطفال في عمر الزهور.

وذكرت صحيفة "الصن" البريطانية أن هذا الموضوع حيوي ويجب مناقشته ومعالجته، على اعتبار أن "فكرة أن تكون لدى طفلك رغبة في الانتحار، هي مرعبة في حد ذاتها".

وأضافت أن انتشار الانتحار بين الشباب والأطفال أصبح يتصدر عناوين الأخبار مؤخرا.

وتابعت: "لا يزال الانتحار هو القاتل الأكبر للأشخاص الذين تقل أعمارهم عن 35 عاما في المملكة المتحدة، ويفقد أكثر من 200 مراهق حياتهم بسبب الانتحار كل عام".

وقدمت الصحيفة 7 علامات تشير إلى أن طفلك قد يفكر في الانتحار، نقلا عن الخبير شون فريل، مدير "Childline"، وهي خدمة استشارية بريطانية للأطفال:

عدم الرغبة في رؤية الأصدقاء أو القيام بالأشياء التي يحبها.

التحدث عن مشاعر اليأس أو الاكتئاب.

الانخراط في سلوكيات خطيرة، مثل تعاطي المخدرات أو شرب الكحول.

التبرع بممتلكاته الشخصية.

التوقف عن الاعتناء بالذات، مثل عدم الاهتمام بالنظافة الشخصية أو المظهر.

الإشارة إلى التخطيط للانتحار.

قول عبارات، مثل "لا أريد أن أكون هنا بعد الآن"، أو "لن يفتقدني أحد".