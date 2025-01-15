طبيبة: الأطعمة الدهنية توازي الكحول في الإضرار بالكبد

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يصنف سوء التغذية كأحد العوامل المسببة لظهور العديد من الأمراض، بما فيها أمراض الكبد. فما تأثير الإفراط في تناول الطعام على صحة الكبد، وما هي أكثر المنتجات ضررا للكبد؟.

وتقول الدكتورة نتاليا فاسيليفا أخصائية أمراض الجهاز الهضمي والكبد: "يعلم الجميع أن الكحول في مقدمة المنتجات المضرة للكبد. ولكن الإفراط في تناول الطعام واستهلاك الأطعمة الدهنية والحارة قد يسبب ضررا لا يقل خطورة، لذلك يجب أن ندرك أن التوابل والأطعمة الدهنية مليئة بالسموم التي يجب على الكبد هضمها وإزالة السموم منها".

ووفقا لها، يمكن أن يؤدي تناول كميات كبيرة من الأحماض الدهنية والأطعمة ذات السعرات الحرارية العالية، إلى ترسب الدهون في الخلايا الكبدية (الخلايا الرئيسية للكبد). ويؤدي الإفراط في تناول الطعام فترة طويلة إلى تطور مرض الكبد الدهني غير الكحولي، وزيادة مستوى الكوليسترول الضار في الدم، وتطور أمراض القلب والأوعية الدموية. وتشير الطبيبة، إلى أن عدد المصابين بهذه الأمراض في ازدياد مستمر سنة بعد أخرى، وأصبح مشكلة خطيرة.

وتقول: "تشمل الأطعمة الضارة بالكبد الأطعمة تلك المحتوية على نسبة عالية من الدهون الحيوانية، والوجبات السريعة، واللحوم المدخنة، والمقلية، واللحوم الدهنية (لحم الخنزير، والنقانق، وأحشاء الذبيحة). كما تشمل الأطعمة الضارة أيضا الصلصات، والمايونيز، والمشروبات السكرية، ومشروبات الطاقة".

وتختتم حديثها بضرورة تناول الطعام باعتدال واستبعاد الأطعمة المذكور أعلاه من النظام الغذائي أو على الأقل تقليل تناولها. كما يجب اتباع نمط حياة نشط لأنه يساعد في الحفاظ على الصحة وجودة الحياة.