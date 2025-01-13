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بكين: نتواصل مع "الصحة العالمية" حول تفشي فيروس HMPV بالصين

13
JANUARY
2025
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قالت وزارة الخارجية الصينية، اليوم الجمعة، إنها تحافظ على اتصال وثيق مع منظمة الصحة العالمية بشأن أمراض الجهاز التنفسي، وذلك ردا على سؤال عن حالات الإصابة المتزايدة بالفيروس المسبب للالتهاب الرئوي البشري (إتش.إم.بي.في) HMPV في الصين.
 
وذكر المتحدث باسم الوزارة في مؤتمر صحافي دوري أن الحكومة تأخذ صحة شعبها وصحة الرعايا الأجانب في البلاد على محمل الجد، لكن ذلك الفيروس ليس جديدا وينتشر بين البشر منذ أكثر من 60 عاما.
 
وقال مركز السيطرة على الأمراض والوقاية منها في الصين في أحدث تقرير له إن حالات الإصابة بالفيروس لا تزال عند مستويات مرتفعة. ويتماشى هذا مع الإصابات في مناطق أخرى من نصف الكرة الشمالي.
 
وأضاف المتحدث: "تظهر العدوى بالفيروس أنه مرض محدود ذاتيا.. ومن المثير للقلق المبالغة في وصف الفيروسات الشائعة بأنها فيروسات غير معروفة، وهو ما يتعارض مع المنطق العلمي السليم".
 
وقالت منظمة الصحة العالمية يوم الثلاثاء إنها على اتصال بمسؤولي الصحة في الصين وإنها لم تتلق أي تقارير عن أنماط تفش غير عادية.
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