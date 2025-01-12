علماء يكتشفون علامة تظهر على الجلد تشير لاصابتك بفيروس" HMPV"

A + A -

قالت صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، إنه هناك تغيير في الجلد نتيجة الإصابة بفيروس التهاب الجهاز التنفسى البشري HMPV، حيث تكشف الدراسة - مع استمرار ارتفاع الحالات، ويزعم العلماء أنهم تمكنوا من تحديد علامة خفية لفيروس يشبه فيروس الإنفلونزا، والذي تسبب بالفعل في حالة من الفوضى في بعض دول العالم - وهو موجود في الجلد.

تسببت حالات الإصابة بفيروس HMPV البشري في إثارة بعض القلق بين الخبراء وسط ارتفاع مستوياته في المملكة المتحدة والولايات المتحدة، وجنوب شرق آسيا.

ولكن بعض الفئات المعرضة للخطر ــ كبار السن، وأصحاب المناعة الضعيفة، والأطفال الصغار، على سبيل المثال ــ قد لا تتعايش بسهولة مع فيروس التهاب الجهاز التنفسى البشري، وتختلف المضاعفات الناجمة عن ذلك عن تلك الناجمة عن الإنفلونزا .

ومع ذلك، هناك علامة أخرى للحالة والتي تختلف أيضًا عن نزلات البرد أو الأنفلونزا والتي قد تشير إلى إصابة الأشخاص بفيروس HMPV.

وأكد الخبراء، إن الطفح الجلدي قد يكون علامة مبكرة على الإصابة بالعدوى، وفي تقرير صدر عام 2004، أعده باحثون هولنديون قاموا بتحليل أكثر من 12 دراسة استقصائية ومجموعات دراسية حول فيروس التهاب الكبد الوبائي البشري، وجد الباحثون أن الطفح الجلدي على الصدر والبطن والحوض والظهر كان أحد أكثر علامات هذه الحالة شيوعا.

هناك علامة أخرى للحالة تختلف أيضًا عن نزلات البرد أو الأنفلونزا والتي قد تشير إلى إصابة الأشخاص بفيروس HMPV، يقول الخبراء إن الطفح الجلدي قد يكون علامة مبكرة على الإصابة

الأعراض الخفية لفيروس HMPV - المرض "الغامض" الذي ينتشر في جنوب شرق آسيا.

وتوصلت دراسة أمريكية أخرى أجريت عام 2013 ونشرت في مجلة طب الأطفال إلى أن "ما بين 5 و10 % من الأطفال يصابون بطفح جلدي أثناء العدوى".

وفي عام 2016، أشارت دراسة أجراها علماء إيطاليون إلى أن "النوبات الحموية، والطفح الجلدي، والإسهال والقيء" هي علامات شائعة.

تشمل العلامات الأخرى لفيروس الجهاز التنفسى البشري أعراضًا مشابهة لنزلات البرد الشائعة، مثل سيلان أو احتقان الأنف، والتهاب الحلق والحمى التي تختفي بعد حوالي 5 أيام، وقد تحدث أعراض أكثر شدة مثل التهاب الشعب الهوائية والتهاب القصيبات الهوائية والالتهاب الرئوي، والتي تصيب عادة الأشخاص الذين يعانون من ضعف في جهاز المناعة، حيث يعاني المرضى من ضيق في التنفس أو سعال شديد أو صفير.

وقال البروفيسور جون تريجونينج، الخبير في علم مناعة اللقاحات في إمبريال كوليدج لندن، إن فيروس الجهاز التنفسي البشري عندما يصيب الأطفال فإنه يبدو مشابهاً لفيروس الجهاز التنفسي المخلوي ( RSV )، وهو فيروس شتوي شائع يسبب عادة أعراضاً خفيفة تشبه أعراض البرد.

وأضاف، "إنه جزء من كوكتيل فيروسات الشتاء التي نتعرض لها، ومثله كمثل الفيروسات الأخرى، فإنه ينتقل من خلال السعال والعطس والرذاذ".

وأضاف، إنه على غرار النصائح المتعلقة بفيروس كورونا وفيروس الجهاز التنفسي المخلوي، يجب على المصابين "الراحة وتناول السوائل ومحاولة عدم نشر الفيروس للآخرين".

وقال البروفيسور بول جريفين، مدير الأمراض المعدية في خدمات الصحة في بريطانيا: "من المؤكد أنه يمكن أن يسبب مرضًا شديدًا، ولهذا السبب أعتقد أنه من المهم أن يعرف الناس أنه موجود".

حذر الخبراء من أن فيروس Hmpv، الذي ينتج أعراضًا تشبه أعراض الأنفلونزا، يمكن أن يظل كامنًا في الجسم لعدة أيام، وبالتالي يمكن أن ينتقل بسهولة إلى الآخرين.

حذر الخبراء من أن الفيروس الذى يسبب أعراضًا تشبه أعراض الأنفلونزا، يمكن أن يظل كامنًا في الجسم لعدة أيام، وبالتالي يمكن أن ينتقل بسهولة إلى الآخرين، مضيفا، إن التحدي في الوقت الحالي هو أنه ليس هناك الكثير مما يمكننا فعله باستثناء تثقيف الناس بأن الفيروس موجود لتقليل انتقال العدوى، مضيفا، إنه لا يوجد لقاح أو أدوية مضادة للفيروسات، على الرغم من وجود بعض اللقاحات قيد التطوير.

وتشير البيانات الرسمية إلى أن الارتفاع في حالات الإصابة بفيروس Hmpv في المملكة المتحدة يؤثر في الغالب على الأطفال الصغار - وهم من بين الأكثر عرضة للمضاعفات الخطيرة، تظهر بيانات مراقبة الفيروسات من وكالة أمن الصحة في المملكة المتحدة (UKHSA) أن واحدًا من كل 10 أطفال تم اختبارهم بحثًا عن التهابات الجهاز التنفسي في المستشفى كانوا إيجابيين لفيروس التهاب الجهاز التنفسي البشري اعتبارًا من 23 ديسمبر.

وهذا أكثر من ضعف نسبة الأطفال الصغار جدًا الذين ثبتت إصابتهم بفيروس التهاب الجهاز التنفسى البشري في أواخر نوفمبر، ومع ذلك، حذر الخبراء مرارا وتكرارا من أن أعداد الحالات هي مثل الأعداد التي تحدث في هذا الوقت من العام، ويأتي ذلك في الوقت الذي تكافح فيه بريطانيا حاليا موجة عالية من الأنفلونزا.

وتشير بيانات المراقبة التي ترصد تفشي الإنفلونزا في إنجلترا أيضًا إلى أن حالات الدخول إلى المستشفيات ارتفعت بمقدار الخمس في أسبوع وبلغت حوالي 5 أضعاف المستوى المسجل في أوائل ديسمبر.

وتظهر الأرقام أن أكثر من 5400 سرير كانت مشغولة من قبل مرضى الأنفلونزا كل يوم في الأسبوع الماضي، وهو ما يزيد بنحو 3.5 مرات عن نفس الأسبوع من العام الماضي، ومن بين هؤلاء، كان 254 في العناية المركزة - بزيادة قدرها الخمس عن الأسبوع السابق.

يعد الفيروس أحد الفيروسات الرباعية الشتوية التي تشكل ضغوطًا على خدمات هيئة الخدمات الصحية البريطانية إلى جانب فيروس نوروفيروس وفيروس المخلوي التنفسي وكورونا، تظهر الأعراض عادة بعد حوالي يوم إلى 4 أيام من التعرض للفيروس، وتستمر لمدة تصل إلى أسبوع، ولكن الآثار الجانبية بما في ذلك التعب قد تستمر لأسابيع.