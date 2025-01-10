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دراسة تحدد أفضل 4 وجبات صحية.. وأخطرها

10
JANUARY
2025
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كشفت دراسة أميركية حديثة أفضل الوجبات الصحية التي يمكن الاختيار منها للحفاظ على الصحة في العام الجديد، وركزت على اختيار مجموعة من الأطعمة التي يجب التركيز عليها وأطعمة أخرى نبهت إلى أهمية التقليل منها مثل اللحوم الحمراء.
 
وخلصت مجموعة من خبراء الصحة والتغذية والتي تقدم كل عام مجموعة من النصائح بشأن أفضل الأطعمة التي يمكن تناولها للحفاظ على الصحة، وينشرها الموقع الإلكتروني الأميركي "يو إس نيوز أند آمب ورلد ريبورت" إلى أن أفضل وجبة غذائية لعام 2025، هي الوجبة "المتوسطية" والتي ترتبط بالعادات الغذائية لسكان منطقة حوض البحر المتوسط.
 
الوجبة المتوسطية
 
 وينصح الخبراء في إطار الوجبة المتوسطية بالإكثار من الخضروات والفاكهة والحبوب الكاملة والبقوليات والمكسرات وزيت الزيتون، وتناول كميات معتدلة من منتجات الألبان والبيض ولحوم الدجاج والمأكولات البحرية، لكنها تنصح بالتقليل من اللحوم الحمراء والسكريات والأطعمة المعالجة والدهون المشبعة.
 
وبحسب الفريق البحثي، فقد أثبتت الدراسات أن هذه الوجبة تقلل احتمالات الإصابة بأمراض القلب وبعض أنواع السرطان والسكري والخرف.
 
وجبة داش
 
وجاء في المرتبة الثانية في قائمة أفضل الوجبات الغذائية، ما يعرف باسم وجبة "داش"، التي تساعد في تقليل احتمالات الإصابة بل وعلاج ارتفاع ضغط الدم، وهي تتضمن الأغذية الغنية بالبوتاسيوم والكالسيوم والمغنسيوم والألياف والبروتينات، مع تناول المأكولات التي تنخفض فيها معدلات الدهون المشبعة والملح.
 
وبحسب الموقع الإلكتروني "هيلث داي" المتخصص في الأبحاث الطبية، تحتوي هذه الوجبة على الخضروات والفواكه الغنية بمضادات الأكسدة والحبوب الكاملة ومنتجات الألبان منزوعة أو قليلة الدسم والمكسرات والبقوليات مع لحوم الدواجن والأسماك.
 
وفي إطار وجبة داش، ينصح بالامتناع عن تناول الحلويات والمشروبات المحلاة بالسكر والوجبات الغنية بالصوديوم وكذلك اللحوم الدهنية ومنتجات الألبان كاملة الدسم.
 
فليكسيتاريان دايت
 
ويأتي في المرتبة الثالثة الوجبة شبه النباتية التي يطلق عليها اسم "فليكسيتاريان دايت"، والتي تهدف إلى تقليل احتمالات الإصابة بأنواع معينة من السرطان وأمراض القلب.
 
ويتمثل هدف هذا النظام الغذائي في تناول مأكولات نباتية ما بين 5 إلى 7 أيام، لكن هذه الوجبة تسمح بتناول اللحوم لمدة يوم أو يومين.
 
وجبة مايند 
 
وفي المرتبة الرابعة، جاءت وجبة "مايند"، التي تهدف إلى الحفاظ على الوظائف العقلية والإدراكية مع تقدم العمر.
 
وتتضمن هذه الوجبة مجموعة متنوعة من الفواكه وثمار التوت، ومجموعة من الخضروات لاسيما الورقية مع التركيز على الزيوت الصحية مثل زيت الزيتون، كما يسمح بتناول الأسماك والدواجن، مع الامتناع عن تناول الحلويات والجبن والأغذية المقلية والزبد واللحوم.
 
ويؤكد الباحثون أن هذه الأنظمة الغذائية تقلل بشكل عام فرص الإصابة بالسكري وامراض القلب والجهاز الهضمي، وتقي من الالتهابات وتدهور الوظائف العقلية. 
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