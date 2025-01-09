يجب مراقبتها بحذر.. علامة في القدم تشير إلى مشاكل خطيرة

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يمكن أن تشير القدمين المتورمتين إلى عدد لا يحصى من المشكلات الصحية الخطيرة، من قصور القلب إلى جلطات الدم.

ليس من غير المألوف أن تعاني من تورم في قدميك وكاحليك بين الحين والآخر، يمكن أن يحدث ذلك بعد الكثير من المشي أو الوقوف أو في الطقس الحار.

إذا كانت هذه هي الحالة، فإن الراحة ورفع قدميك عادة ما يكون كافياً لإعادتها إلى وضعها الطبيعي، ومع ذلك، إذا استمر التورم، فقد يشير ذلك إلى شيء أكثر خطورة.

وأوضح الخبراء في كلية الطب بجامعة هارفارد في الولايات المتحدة: "إذا استمر التورم، فمن المحتمل أن تحتاج إلى زيارة الطبيب لأن التورم يمكن أن يكون علامة حمراء لمشكلة أساسية أكثر خطورة، مثل قصور القلب، أو تجلط الأوردة العميقة أو مرض الكلى، أو تليف الكبد.

تجلط الأوردة العميقة

يحدث تجلط الأوردة العميقة، المعروف أيضا باسم DVT، عندما تتكون جلطة دموية في أحد الأوردة، يمكن لهذه الجلطات أن تمنع عودة الدم من الساقين إلى القلب، مما يؤدي إلى تورم الساقين والقدمين.

إذا لم يتم علاجها بسرعة، يمكن أن تنفصل جلطات الدم وتنتقل في الدم إلى الرئتين، مما يتسبب في حدوث انسداد رئوي خطير.

يمكن للجلطات أيضًا أن تنتقل إلى القلب، مما يؤدي إلى النوبات القلبية، والدماغ، مما يسبب السكتات الدماغية.

تشمل أعراض تجلط الأوردة العميقة:

ألم نابض في إحدى الساقين عند المشي أو الوقوف.

دفء الجلد حول المنطقة المؤلمة.

احمرار الجلد أو تحوله إلى اللون الداكن حول المنطقة المؤلمة.

تورم الأوردة التي تصبح صلبة أو مؤلمة عند لمسها.

فشل القلب

إذا كنت تعاني من فشل القلب، فهذا يعني أن القلب لا يستطيع ضخ الدم بالكفاءة التي ينبغي أن يكون عليها، وبالتالي، فإن الدم الموجود في أوردة الساق والذي ينبغي ضخه مرة أخرى إلى القلب يتجمع في الأوردة، مما يتسبب في تسرب السوائل إلى القدمين وأسفل الساقين.

تتضمن العلامات الأخرى لفشل القلب التي يجب الانتباه إليها ما يلي:

ضيق التنفس.

التعب.

الشعور بالدوار والإغماء.

السعال المستمر، والذي قد يكون أسوأ في الليل.

انتفاخ البطن.

فقدان الشهية.

سرعة ضربات القلب.