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بينها المكسرات.. "أطعمة خارقة" ثبت علمياً فوائدها الصحية

8
JANUARY
2025
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كشفت أبحاث علمية جديدة الفوائد الصحية للأغذية والمستخلصات الطبيعية، التي تم استخدام بعضها في الطب التقليدي لعدة قرون، سواء كان ذلك فقدان الوزن أو إصلاح الخلايا أو الالتهاب أو صحة القلب، وتسمى بـ"الأطعمة الفائقة"، وفق موقع New Atlas.
 
الجبن للصحة العقلية المرتبطة بالعمر
في دراسة أجريت على 2.3 مليون شخص، وجد باحثون في كلية الطب بجامعة شنغهاي جياو تونغ صلة بين استهلاك الجبن وتحسين الصحة العقلية والرفاهية بين السكان المسنين، بغض النظر عن العوامل الاجتماعية والاقتصادية.
 
حيث نظرت الدراسة إلى الرفاهية العقلية على النمط الظاهري المستقل وراثياً للشيخوخة Aging-GIP والسمات الخمس المشتركة لهذا النمط الظاهري للشيخوخة القوية – المرونة، والصحة الذاتية، وعمر الصحة، وعمر الوالدين، وطول العمر.
 
المكسرات لحماية الدماغ من الخرف
قام الباحثون في جامعة موناش في ملبورن بفحص سجلات 9916 شخصاً فوق سن الـ70 عاماً، والذين أكملوا دراسة استقصائية عن تكرار الطعام مكونة من 49 عنصراً.
 
وبعد فحص العوامل الأخرى، توصلوا إلى أن أولئك الذين أبلغوا عن تناول حفنة من المكسرات كجزء من نظامهم الغذائي إما مرة أو مرتين يومياً كانت لديهم فرصة أفضل للاحتفاظ بالوظيفة الإدراكية الجيدة والصحة البدنية من أولئك الذين أبلغوا عن عدم تناول الجوز أو تناوله بكميات قليلة جداً.
 
الفاكهة للحفاظ على دماغ سعيدة
درس باحثون من جامعة سنغافورة الوطنية بيانات 13738 شخصاً على مدى ما يقرب من عقدين من الزمن، واكتشفوا أن أولئك الذين تناولوا حوالي 3 حصص أو أكثر من الفاكهة يومياً خلال منتصف العمر كان لديهم خطر أقل بنسبة 21% لتطوير "أعراض الاكتئاب" في منتصف العمر.
 
وأوضح الباحث الرئيسي وون-بوي كوه، الأستاذ في جامعة سنغافورة الوطنية للطب، أن "الدراسة تؤكد أهمية استهلاك الفاكهة كإجراء وقائي ضد الاكتئاب المرتبط بالشيخوخة".
 
جوز الثعلب غذاء صحي قوي
استيقظ العالم الغربي على مكمل يستخدم منذ فترة طويلة في الطب التقليدي في جنوب شرقي آسيا والهند، وهو المسمى المثير للفضول.
 
لحسن الحظ، إن مكسرات الماخانا لا تأتي من حيوانات لكنها في الواقع عبارة عن حبات مستديرة لحمية داخل بذور زهرة Eurale Ferrox، وهو نبات مائي ينتمي إلى عائلة زنبق الماء.
 
وقد كانت خصائصها المضادة للشيخوخة ذات أهمية خاصة للباحثين، حيث قامت الدراسات في 2012 و2018 و2020 ومؤخراً في 2023 بمراجعة مجموعة مضادات الأكسدة الموجودة في هذه العبوات الصغيرة، مع الإشارة إلى المركبات الرئيسية المهمة لصحة الخلايا ومكافحة الالتهابات. كما تم استخدام المكسرات الغنية بالبروتين والنشا، والتي يمكنها "الفرقعة" مثل الفشار، تقليدياً أيضاً لمكافحة السمنة وارتفاع نسبة الكوليسترول.
 
الشوكولاتة الداكنة تحمي من السكري
تعتبر الشوكولاتة الداكنة موضوعاً مثيراً للجدل في عالم الأبحاث، حيث إن فوائدها الصحية محل نقاش ساخن. وهذا العام، توصل باحثو جامعة هارفارد إلى أن تناول 5 حصص منها في الأسبوع كان مرتبطاً بانخفاض خطر الإصابة بمرض السكري من النوع الثاني بنسبة 21% - دون زيادة الوزن.
 
في حين أن تحليل البيانات الصحية المقدمة من 200 ألف من البالغين الأميركيين يحتاج إلى مزيد من البحث. ويعتقد الباحثون أن منتجات الكاكاو عالية الفلافانول تعمل على تحسين مقاومة الأنسولين، وهو أمر لم يظهر في أشكال أخرى من الشوكولاتة. كما تم ربط الفلافانول، وهو أحد مضادات الأكسدة البوليفينول، بتحسين صحة القلب وانخفاض خطر الإصابة بالسكري من النوع الثاني.
 
فوائد جديدة لعسل البرسيم
توصل باحثون من جامعة إلينوي إلى أن إضافة ملعقة كبيرة من العسل إلى الزبادي يساعد البروبيوتيك المفيد على البقاء في الأمعاء. في حين أن هناك الكثير من الأدلة على أن مزارع البكتيريا الموجودة بالزبادي تزيد من تجمعات البكتيريا الجيدة في الأمعاء، مما يمكن أن يساعد في تقليل الالتهاب وتعزيز عملية الهضم.
 
ويلعب العسل دوراً في وصول البروبيوتيك إلى مسافة بعيدة في الجهاز الهضمي دون تحلل. إذ اكتشف العلماء أن العسل - خاصة عسل البرسيم - يحمي البكتيريا الجيدة أثناء انتقالها عبر الجهاز الهضمي العلوي إلى ميكروبيوم الأمعاء، حيث يكون أكثر فائدة للجسم.
 
الفراولة تقلل الحساسية
كشفت نتائج دراسة، أجريت في جامعة طوكيو للعلوم، أن فلافونويد كيمبفيرول يمكن أن يخفف من استجابة الجسم للحساسية – بما يشمل الحساسية الغذائية – من خلال تأثيره على الجهاز المناعي. ويوجد الكايمبفيرول بكثرة في الشاي والفاصوليا والقرنبيط والتفاح والفراولة.
 
واكتشف العلماء أن هذا الفلافونويد المحدد يعمل كمضاد ميكروبيولوجي. وسيواصل الباحثون النظر في تأثير كيمبفيرول المضاد للالتهابات والمثبط للمناعة كطريقة واعدة لعلاج الحساسية.
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