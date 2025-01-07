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"رجيم البرتقال".. 7 طرق سهلة لتناوله من أجل فقدان الوزن الزائد

7
JANUARY
2025
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إن البرتقال أكثر من مجرد وجبة خفيفة منعشة. فهو مصدر قوي لفقدان دهون البطن. بحسب ما نشرته منصة TATA 1mg الرائدة في مجال الرعاية الصحية، إن هناك 7 طرق إبداعية وفعّالة لإدراج البرتقال في النظام الغذائي، مما يساعد على البقاء بصحة جيدة، وتعزيز عملية التمثيل الغذائي، والحصول على خصر أنحف وأكثر تناسقًا، كما يلي:
 
1. عصير البرتقال الطازج
يمكن بدء اليوم بكوب من عصير البرتقال الطازج. فهو غني بفيتامين C ومنخفض السعرات الحرارية، مما يجعله معززًا مثاليًا لعملية التمثيل الغذائي.
 
2. شرائح البرتقال كوجبة خفيفة
ينصح الخبراء باستبدال الوجبات الخفيفة عالية السعرات الحرارية بشرائح البرتقال الطازجة. يساعد محتواها من الألياف على الشعور بالشبع ويقلل من الرغبة في تناول أطعمة غير صحية.
 
3. سلطة البرتقال
يقوم البعض بإضافة شرائح البرتقال إلى السلطات الخضراء للحصول على نكهة منعشة مليئة بالعناصر الغذائية لمحاربة دهون البطن.
 
4. مخفوق البرتقال
عند مزج البرتقال مع السبانخ وبذور الكتان وحليب اللوز يمكن الحصول على عصير غني بالعناصر الغذائية يساعد على حرق الدهون.
 
5. قشر البرتقال
يمكن بشر قشر البرتقال على دقيق الشوفان أو السلطات. فهو غني بمضادات الأكسدة ويضيف قوة لمحاربة الدهون إلى الوجبات.
 
6. الشاي الأخضر بالحمضيات
يحب البعض إضافة القليل من عصير البرتقال إلى الشاي الأخضر. يعمل مزيج الشاي الأخضر وعصير البرتقال على تسريع عملية التمثيل الغذائي وتعزيز حرق الدهون.
 
7. ماء البرتقال للتخلص من السموم
يمكن نقع شرائح البرتقال والنعناع والخيار في إناء ماء. يساعد الماء الطارد للسموم (ديتوكس) على ترطيب الجسم ويعزز عملية التمثيل الغذائي ويسهم في دعم عمليات تخلص الجسم من السموم.
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