7 طرق سهلة لحرق دهون البطن في الشتاء.. تعرف عليها

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يعتبر الشتاء موسم البطانيات المريحة والوجبات الدسمة، لكن هذا لا يعني أنه يتعين تجاهل الأهداف الصحية. ويمكن أن يكون التخلص من دهون البطن في الشتاء أسهل مما يظن المرء من خلال تغييرات بسيطة في نمط الحياة.

فبحسب منصة TATA 1mg الرائدة في مجال الرعاية الصحية، هناك 5 طرق يمكن البدء بها:

1. التدريبات الشتوية

لا يعني الطقس البارد أنه يتعين على المرء تخطي التدريبات. إذ يمكن للأنشطة الداخلية مثل اليوغا والبيلاتس وتمارين وزن الجسم أن تبقي الشخص متحركاً. كما أن الرياضات الشتوية مثل التزلج أو المشي بالأحذية الثلجية ممتازة لحرق السعرات الحرارية.

2. المشروبات الدافئة

حتى في الشتاء، يعد الترطيب أمراً أساسياً. حيث يجب الحرص على شرب الماء الدافئ أو شاي الأعشاب أو ماء الليمون للحفاظ على معدل التمثيل الغذائي لديك مرتفعاً. وتجنب المشروبات السكرية التي يمكن أن تساهم في تراكم الدهون في البطن.

3. الأطعمة المناسبة

يوصي الخبراء بدمج الأطعمة الصحية الشتوية مثل الخضروات الجذرية والحساء واليخنات. فهي أطعمة مغذية وتدعم فقدان الوزن، خاصة إذا تم إضافة الأطعمة الغنية بالألياف مثل الشوفان والكينوا للنظام الغذائي بما يجعل الشخص يشعر بالشبع لفترة أطول.

4. وجبات أصغر حجماً

إن تناول وجبات أصغر وأكثر تكراراً يمكن أن يعزز عملية التمثيل الغذائي لديك ويمنع الإفراط في تناول الطعام. في حين تجنب إغراء تناول وجبات كبيرة وثقيلة قد تؤدي إلى زيادة الوزن خلال الأشهر الباردة.

5. السيطرة على التوتر

يمكن أن يؤدي الطقس البارد إلى المزيد من التوتر، مما يزيد من مستويات الكورتيزول التي تساهم في دهون البطن. إذ يوصى بممارسة التأمل أو التمدد الخفيف للمساعدة في تقليل التوتر وتعزيز الصحة العامة.

6. نوم جيد

تساعد أجواء فصل الشتاء على الرغبة في النوم لفترة أطول، لكن ضمان الحصول على 7-8 ساعات من النوم الجيد يمكن أن يساعد بشكل كبير في إدارة الوزن. حيث تؤدي قلة النوم إلى تعطيل عملية التمثيل الغذائي، مما يزيد من تخزين الدهون، خاصة حول البطن.

7. استثمار التوابل

تساعد إضافة التوابل إلى الروتين الغذائي على حرق الدهون. إذ يمكن الاستفادة بفوائد توابل مثل القرفة والزنجبيل والفلفل الحار لزيادة معدل التمثيل الغذائي وتساعد في حرق دهون البطن بشكل أكثر فعالية.