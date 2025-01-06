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3 أطعمة تمنعك من خسارة دهون البطن

6
JANUARY
2025
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كشف الدكتور بيدي ميردامادي، أخصائي التغذية الشاملة والطبيب المتخصص في الطب الوظيفي، عن 3 أطعمة يجب تقليص تناولها إذا كنت ترغب في التخلص من دهون البطن بسرعة.
 
وفي فيديو نشره على حسابه في "تيك توك"، والذي حظي بانتشار واسع، قال ميردامادي إن تقليل بعض الأطعمة الشائعة قد يكون له تأثير كبير في تسريع عملية فقدان الوزن، وخاصة منطقة البطن. وفيما يلي أبرز هذه الأطعمة:
 
- الفواكه عالية السكر
 
قال ميردامادي: "أول الأطعمة التي يجب تقليلها هي الفواكه، مثل البطيخ والموز والعنب، لأنها تحتوي على كميات عالية من السكر. وهذه الفواكه ترفع مستويات السكر في الدم بسرعة، ما يؤدي إلى إفراز الأنسولين، الذي يعزز تخزين الدهون في الجسم".
 
وأوصى بتناول فواكه منخفضة السكر، مثل التوت بدلا من ذلك، والتي يمكن أن تكون خيارا أفضل لمن يسعون للسيطرة على دهون البطن.
 
- الخبز
 
أضاف ميردامادي: "الخبز يحتوي على كربوهيدرات معالجة ترفع أيضا مستويات السكر في الدم بسرعة. كما يحتوي على الغلوتين، الذي يمكن أن يسبب التهابات في الجسم، ما يعزز زيادة الوزن. لذلك، يُفضل استبداله بخيارات صحية أخرى مثل الحبوب الكاملة".
 
- الأرز
 
حذر ميردامادي من تناول الأرز بكميات كبيرة، قائلا: "الأرز يحتوي على كربوهيدرات بسيطة، التي تؤدي أيضا إلى ارتفاع مستويات السكر في الدم، وبالتالي زيادة إفراز الأنسولين. لهذا السبب، يمكن أن يعيق فقدان الدهون".
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