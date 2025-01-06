living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

أسباب غير واضحة للصداع

6
JANUARY
2025
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-
يمكن أن يشعر الشخص بالصداع لأسباب مختلفة، مثل ارتفاع مستوى ضغط الدم والجوع وألم الأسنان، وحتى بسبب مشكلات في المفصل الصدغي الفكي.
 
وتشير الدكتورة فيكتوريا رادكو أخصائية تقويم الأسنان، إلى أنه وفقا لإحصائيات مصادر مختلفة تتراوح نسبة مشكلات المفصل الفكي الصدغي بين البالغين 15-34 بالمئة.
 
ووفقا لها، يمكن أن تسبب أمراض المفصل الفكي الصدغي آلاما في الرأس تنجم عن التوتر المفرط في عضلات المضغ، والالتهابات في المفصل وتهيج الأعصاب المجاورة. كما يمكن أن تساهم مشكلات الفكين في ضعف الدورة الدموية وضغط الهياكل العصبية في الرقبة، ما يزيد الشعور بالألم.
 
ويمكن أن تسبب أمراض المفصل الصدغي الفكي الصداع، ما يسبب قلة النوم. كما قد يزداد توتر العضلات في منطقة المفصل الفكي الصدغي ليلا، خاصة عند الأشخاص الذين يعانون من صرير الأسنان، ما يزيد من الضغط على المفاصل والعضلات.
 
وتقول: "تؤثر أمراض المفصل الفكي الصدغي على الفكين وعلى الحالة الصحية العامة للجسم، لذلك يجب علاج تقويم الأسنان في الوقت المناسب".
 
وتشير الخبيرة، إلى أن السبب الرئيسي لأمراض المفصل الفكي الصدغي هي عوامل خارجية مثل إصابات الوجه المسببة لتغيرات مرضية، وكذلك ارتفاع مستوى الإجهاد، ما يعيق عمل المفصل بصورة صحيحة. أما العوامل الموضعية فهي فقدان الأسنان وتغير نظام توزيعها.
روسيا اليوم
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2025. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
  • online ordering system for restaurants
  • The best online ordering systems for restaurants
    •   