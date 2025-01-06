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5 معلومات هامة عن انقطاع الطمث

6
JANUARY
2025
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يعد انقطاع الطمث مرحلة طبيعية في حياة النساء. وعلى الرغم من أنه عادة ما يحدث في عمر يتراوح بين 45 و55 عاما، إلا أن هذه المرحلة قد تبدأ في وقت مبكر من الثلاثينيات في حالات نادرة.
 
ولا يمكن التنبؤ بموعد وصول أي امرأة لمرحلة انقطاع الطمث، أو كما يعرف أيضا بسن اليأس، على الرغم من وجود ارتباط بين هذه المرحلة وبعض العوامل الديمغرافية والصحية والجينية.
 
وهذا ما يجعل العديد من النساء يشعرن بعدم الاستعداد لمواجهة هذه المرحلة، خاصة مع عدم معرفة الكثير عن الأعراض والتغييرات التي تحدث بالتزامن مع دخولهن سن اليأس.
 
وهنا خمس معلومات أساسية حول سن الإياس التي ربما لم تكن على علم بها:
 
ما هو انقطاع الطمث؟
 
انقطاع الطمث، أو سن اليأس، هو نهاية سنوات الإنجاب لدى المرأة، ويحدث عندما يتوقف المبيضان عن إفراز البويضات وتقل مستويات الهرمونات. ولذلك، يشير مصطلح "سن اليأس" إلى توقف الدورة الشهرية بشكل نهائي. ويتم تشخيص انقطاع الطمث عندما تتوقف الدورة الشهرية لمدة 12 شهرا متتاليا، في غياب تأثيرات أخرى، مثل حبوب منع الحمل.
 
ما هو الإياس؟
 
يعني الإياس الدخول في مرحلة "ما قبل سن اليأس"، وهو الوقت الذي خلاله يقوم الجسم بالانتقال الطبيعي إلى انقطاع الطمث مشيرا إلى نهاية سنوات الإنجاب.
 
وتبدأ مستويات الهرمونات في التذبذب خلال الإياس، وتصبح الدورة الشهرية غير منتظمة، وقد تبدأ الأعراض مثل الهبات الساخنة وتقلبات المزاج. وقد تستمر هذه الفترة من عدة أشهر إلى أكثر من عشر سنوات.
 
وغالبا ما تبدأ فترة ما قبل انقطاع الطمث في الأربعينيات من عمر المرأة، على الرغم من أنها قد تحدث في وقت أبكر أو في عمر متأخر، حيث أبلغت بعض النساء عن أعراض ما قبل انقطاع الطمث في الثلاثينيات من العمر، في حالات نادرة.
 
ما هي الأعراض الشائعة لانقطاع الطمث؟
 
هناك تباين كبير في تجربة أعراض انقطاع الطمث. تشمل الأعراض الأكثر شيوعا الهبات الساخنة والتعرق الليلي وتقلبات المزاج وجفاف المهبل والتعب.
 
وتختلف شدة ومدة هذه الأعراض من امرأة إلى أخرى، وقد تستمر من سنتين إلى ثماني سنوات من بداية الإياس إلى انقطاع الطمث.
 
ويختلف وقت بدء الأعراض ومدة استمرارها بشكل كبير بين النساء ويتأثر بالعديد من العوامل، بما في ذلك العوامل الوراثية والخلفية العرقية وأسلوب الحياة.
 
كيف يتغير جسم المرأة أثناء انقطاع الطمث؟
 
من الشائع أن تشعر النساء بزيادة في الوزن بعد انقطاع الطمث، ولكن الأبحاث تشير إلى أن هذه الزيادة قد تكون نتيجة طبيعية لعملية الشيخوخة مثل تباطؤ الأيض والعادات الحياتية.
 
والتغييرات الهرمونية تؤثر أيضا على توزيع الدهون في الجسم، حيث يتم توزيع الدهون أكثر في منطقة البطن بعد انقطاع الطمث.
 
وبالنسبة للعديد من النساء، فإن تغيير نمط الحياة قد يكون مفيدا، حيث ثبت أن ممارسة الرياضة بانتظام، واتباع نظام غذائي متوازن، وتجنب التدخين والمشروبات الكحولية، وإدارة الإجهاد وحتى السباحة في الماء البارد مفيدة في إدارة وتقليل مجموعة من الأعراض.
 
وقد يكون العلاج بالهرمونات البديلة مفيدا هنا أيضا، لأنه يمكن أن يخفف من الأعراض السلبية التي قد تمنعنا من اتخاذ خيارات نمط حياة صحي. ويمكن أن يساعد أيضا في إعادة توزيع الدهون التي تتراكم حول البطن لأنه يحاكي مستويات الهرمونات قبل انقطاع الطمث.
 
كيف يؤثر انقطاع الطمث عاطفيا؟
 
يمكن أن يصاحب انقطاع الطمث تغييرات جسدية وعاطفية كبيرة. وقد تشعر العديد من النساء بتغيير في هويتهن الشخصية. ومن المهم في هذه المرحلة وجود دعم اجتماعي قوي، مثل مجموعات الدعم أو المبادرات المجتمعية التي توفر مساحات لمشاركة التجارب ومناقشة طرق إدارة الأعراض. كما يمكن أن تساعد العناية الذاتية والأنشطة البدنية في تعزيز الصحة الجسدية والعاطفية.
 
ولأن انقطاع الطمث هو مرحلة طبيعية في حياة جميع النساء، فإن توفر الخيارات العلاجية والنصائح المناسبة، يمكن أن يساعدهن على تجاوز هذه المرحلة بثقة وبأقل قدر من الإزعاج.
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