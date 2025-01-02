هل تريد خسارة الوزن؟ إليك أطعمة خفيفة يمكنها مساعدتك على تحقيق هدفك

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يسعى الكثير من الأشخاص للتخلص من الوزن الزائد لتحسين صحتهم العامة والوقاية من الأمراض المرتبطة بالسمنة، مثل أمراض القلب والسكري.

ويتطلب هذا الهدف التزاما بنظام غذائي متوازن وممارسة الرياضة بانتظام، بالإضافة إلى تبني عادات صحية مستدامة.

ويعد فقدان الوزن عملية معقدة تشمل العديد من العوامل، مثل تعديل نمط الحياة، والتركيز على الأطعمة المغذية، وتجنب الأطعمة عالية السعرات والدهون المشبعة.

وقد أظهرت العديد من الأطعمة فعالية في المستعدة على إنقاص الوزن. وقام متخصصو Food Label Maker بالاطلاع على الأبحاث الحديثة المنشورة في مجلة Obesity Science and Practice للكشف عن الأطعمة التي قد تحدث فارقا كبيرا في رحلة فقدان الوزن. وقد تم تسليط الضوء على وجبات خفيفة يمكنها أن تساهم في تحسين عملية الهضم.

وأحد هذه الأطعمة هو الجبن القريش الذي يحتوي على بروتين الكازين الذي يستغرق وقتا أطول للهضم، ما يساعد على الشعور بالشبع لفترة أطول ويقلل الرغبة في تناول الوجبات الخفيفة. وبالإضافة إلى ذلك، يعتبر غنيا بالكالسيوم والبروتين، وهما من العناصر الأساسية لصحة العظام ونمو العضلات.

كما يوصي الخبراء بتناول البيض، حيث يُعتبر "البروتين المثالي للإفطار". ويحتوي البيض على نحو 13غ من البروتين لكل 100غ، ما يعزز دعم التمارين المخصصة لبناء العضلات، كما أنه يساعد في تعزيز فقدان الدهون.

ويُعتبر التوفو وجبة نباتية مميزة، حيث يحتوي على نحو 8غ من البروتين لكل 100غ.

ويقترح الخبراء أيضا إضافة مصدر قوي للبروتين إلى النظام الغذائي، والمتمثل في بذور الشيا التي تحتوي على 17غ من البروتين لكل 100غ.

وإضافة إلى البروتين، تتميز هذه البذور أيضا باحتوائها على الأحماض الدهنية الأساسية، ما يجعلها إضافة مثالية إلى مختلف الوصفات دون التأثير الكبير على الطعم.

وتوضح ماريا أبي حنا من "Food Label Maker": "البروتينات الحيوانية عادة ما تقدم بروتينا أكثر اكتمالا لكل غرام، ولكن الخيارات النباتية مثل بذور الشيا توفر أليافا إضافية ومواد مغذية أساسية. ومن المثالي اتباع نظام غذائي متوازن يشمل كلا النوعين من البروتينات، ما يساعد في تعزيز الشعور بالشبع، والحفاظ على العضلات، وتحقيق الصحة العامة".