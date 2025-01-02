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لتعزيز نمو الشعر.. 5 أطعمة غنية بالبروتين

2
JANUARY
2025
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يفقد الأشخاص حوالي من 50 إلى 100 شعرة في اليوم، ولا يُلاحَظ ذلك في العادة لأنَّ الشَّعر الجديد ينمو في الوقت نفسه.
 
أما تساقط الشعر فيحدث عندما لا يحل الشعر الجديد محل الشعر المتساقط، وفقًا لما نشره موقع Mayo Clinic، ومن بين الإجراءات الواجب اتخاذها للعناية بالشعر وتحسين نموه وبريقه، الحماية من أشعة الشمس وغيرها من مصادر الأشعة فوق البنفسجية، إلى جانب الإقلاع عن التدخين، وبالطبع الالتزام بنظام غذائي صحي وغني بالبروتين.
 
يعد البروتين ضروريًا لتحسين عدد من وظائف الجسم من بينها نمو الشعر الصحي لأنه يقوي بصيلات الشعر ويعزز كثافة الشعر وطوله. ووفقًا لما نشرته منصة TATA 1mg الرائدة في مجال الرعاية الصحية، فإن هناك خمس أطعمة غنية بالبروتين يمكنك إضافتها إلى النظام الغذائي للحصول على شعر أكثر صحة، كما يلي:
 
البيض
يحتوي البيض على بروتين عالي الجودة والبيوتين، وكلاهما ضروري لشعر قوي وصحي.
 
الزبادي اليوناني
إن الزبادي اليوناني غني بالبروتين ويحتوي على فيتامين ب5، الذي يساعد على تحسين تدفق الدم إلى فروة الرأس، ما يدعم نمو الشعر.
 
العدس
يتميز العدس باحتوائه على بروتين نباتي، إلى جانب الحديد وحمض الفوليك، وكلها عناصر غذائية ضرورية لنمو الشعر الصحي.
 
التوفو
يعد التوفو خيارًا رائعًا للبروتين النباتي الذي يساعد في إصلاح وتقوية بصيلات الشعر، مما يعزز نموه.
 
الدجاج
يعتبر الدجاج الخالي من الدهون مصدرًا ممتازًا للبروتين، الذي يساعد في تغذية الشعر وتعزيز نموه بشكل أسرع.
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