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دراسة: هذا النوع من الأحذية الرياضية يجنبك الإصابات

2
JANUARY
2025
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كشفت دراسة جديدة أن ارتداء الأحذية الرياضية ذات النعل السميك أثناء الركض أو ممارسة الرياضة بشكل عام، تزيد احتمالات التعرض للإصابات.
 
وقالت الدراسة التي أجرها فريق بحثي من جامعة فلوريدا الأميركية، إن النعل السميك يقلل من قدرة الشخص على تقدير موضع قدمه على الأرض، مما يجعله أكثر عرضة للإصابة بالالتواءات والتمزقات العضلية.
 
وينصح الباحثون بضرورة ارتداء الأحذية الرياضية ذات النعل المسطح.
 
وتبين من الدراسة التي شملت أكثر من 700 رياضي على مدار 6 سنوات، أن الأحذية الرياضية ذات النعل السميك تسبب للرياضي حالة من الحيرة بشأن وضعية القدم على الأرض، مما يزيد من احتمالات تعرضه للإصابة.
 
وتؤكد رئيسة فريق الدراسة ومديرة مركز الأداء الرياضي الصحي التابع لجامعة فلوريدا الباحثة هيذر فينسنت، أن "الحذاء هو الوسيط بين قدم الرياضي والأرض التي يتحرك عليها، وبالتالي فإن ارتداء أحذية رياضية ذات نعل سميك تجعل من الصعب للرياضي تحديد موطئ قدمه على الأرض بسهولة".
 
وأضافت: "نريد أن نترجم نتائج هذه الدراسة لمساعدة الرياضيين على اختيار نوعية الأحذية التي تناسبهم من أجل تقليل احتمالات تعرضهم للإصابة والحفاظ على صحتهم بشكل عام".
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