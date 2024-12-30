living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

كحد أقصى.. إليكم كمية السكر المسموح بتناولها يومياً

30
DECEMBER
2024
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-
تنصح المنظمات الصحية بالحد من تناول السكر المضاف، بحيث لا يزيد عن 25 غراما يوميًا للنساء والأطفال، و36 غراما للرجال.
 
ويساهم الإفراط في تناول السكر في زيادة الوزن ومرض السكري من النوع الثاني ومشاكل في القلب وتسوس الأسنان، وفقًا لما ورد في تقرير صحيفة Times of India، حيث ينبغي اختيار الأطعمة الكاملة والتقليل من المشروبات السكرية واختيار المحليات الطبيعية مثل العسل أو التمر.
 
يعد السكر مصدرًا رئيسيًا للطاقة للجسم، إلا أنه يسبب مشاكل صحية أكثر أهمية، بما يشمل السمنة والسكري وأمراض القلب إذا تم تجاوز الكمية المسموح بها. إن معرفة الكمية المقبولة من السكر في النظام الغذائي اليومي يساعد في الحفاظ على الصحة والرفاهية العامة.
 
الكمية الموصى بها يوميًا
وضعت المنظمات الصحية مثل منظمة الصحة العالمية WHO وجمعية القلب الأميركية AHA مبادئ توجيهية لتناول السكر يوميًا:
 
* النساء: ما لا يزيد عن 6 ملاعق صغيرة (25 غراما) من السكريات المضافة يوميًا.
* الرجال: ما لا يزيد عن 9 ملاعق صغيرة (36 غراما) من السكريات المضافة يوميًا.
* للأطفال: أقل من 6 ملاعق صغيرة (25 غراما) يوميًا من السكريات المضافة، حسب العمر واحتياجات السعرات الحرارية.
 
وتشمل التوصية السكريات المضافة في الأطعمة مثل الحبوب المكررة والمعجنات والكعك والحلوى والشاي المحلى أو القهوة، وليس محتوى السكر الطبيعي في الفواكه أو الخضروات أو منتجات الألبان.
 
 السكريات
السكريات
ويؤدي الإفراط في السكر إلى الحالات التالية:
 
1. زيادة الوزن: إن الأطعمة التي تحتوي على نسبة عالية من السكر غالبا ما تكون كثيفة السعرات الحرارية ولكنها فقيرة من الناحية التغذوية، مما يؤدي إلى الإفراط في تناول الطعام والسمنة.
 
2. مرض السكري من النوع 2: مع مرور الوقت، يمكن أن يؤدي السكر الزائد إلى إضعاف وظيفة الأنسولين، مما يزيد من خطر الإصابة بمرض السكري.
 
3. أمراض القلب: يمكن أن تؤدي الأنظمة الغذائية التي تحتوي على نسبة عالية من السكر إلى رفع ضغط الدم ومستويات الكوليسترول، مما يساهم في الإصابة بأمراض القلب.
 
4. تسوس الأسنان: يغذي السكر البكتيريا الموجودة في الفم، مما يؤدي إلى تسوس الأسنان ومشاكل اللثة.
 
 
نصائح لتقليل استهلاك السكر
1. قراءة الملصقات: فحص أغلفة المواد الغذائية بحثًا عن السكريات المخفية، والتي غالبًا ما يتم تصنيفها على أنها فركتوز أو سكروز أو غلوكوز.
2. الحد من المشروبات السكرية: استبدال المشروبات الغازية والمشروبات المحلاة بالماء أو شاي الأعشاب أو الخيارات غير المحلاة.
3. الأطعمة الكاملة: تناول الفواكه والخضروات الطازجة والحبوب الكاملة بدلاً من الأطعمة المصنعة.
4. استخدام المُحليات الطبيعية: يضيف العسل أو الستيفيا أو التمر حلاوة بدون سعرات حرارية إضافية.
5. نظام غذائي متوازن: ينبغي تضمين البروتينات والدهون الصحية والألياف للحفاظ على مستويات السكر في الدم تحت السيطرة والحد من الرغبة الشديدة في تناول السكر.
 
التحلية الطبيعية مقابل السكريات المضافة
تحتوي السكريات الطبيعية، الموجودة في الفواكه ومنتجات الألبان، على عناصر مغذية مثل الألياف والفيتامينات والمعادن التي تساعد على الهضم والصحة. لا توفر السكريات المضافة في الأطعمة المصنعة أي فائدة غذائية وتساهم فقط في السعرات الحرارية الفارغة.
 
على الرغم من أن السكر ليس سيئًا بطبيعته، إلا أن الاعتدال في تناوله بالكمية المناسبة مهم لتجنب المشكلات الصحية على المدى الطويل. يجب تقليل السكريات المضافة ومحاولة تضمين المزيد من الأطعمة الكاملة الغنية بالعناصر الغذائية في النظام الغذائي. مع الاختيارات المدروسة، يمكن تذوق حلاوة الحياة دون التضحية بالصحة والعافية.
العربية
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2024. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
  • online ordering system for restaurants
  • The best online ordering systems for restaurants
    •   