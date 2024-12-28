دراسة جديدة تكشف مخاطر أكياس الشاي وتأثيرها على الصحة

A + A -

كشفت دراسة جديدة أجراها باحثون من "جامعة برشلونة المستقلة" في إسبانيا عن الأضرار التي تحملها أكياس الشاي، نتيجة للمواد الضارة التي تطلقها أثناء غمرها بالماء الساخن.

وبحسب الدراسة، فإن مليارات من جزيئات البلاستيك الضارة يمكن أن تطلقها أكياس الشاي في الماء الذي تُغمر فيه.

وبحسب ما نشره موقع "ساينس أليرت"، تقول عالمة الأحياء الدقيقة ألبا غارسيا رودريغيز: "لقد تمكنا من توصيف هذه الملوثات بشكل مبتكر باستخدام مجموعة من التقنيات المتطورة، وهي أداة مهمة للغاية لتطوير البحث حول تأثيراتها المحتملة على صحة الإنسان".

وقد تم اختبار 3 أنواع من أكياس الشاي، أثناء الدراسة.

وكذلك اختبر الباحثون كيفية تفاعل جزيئات البلاستيك الدقيقة مع الخلايا المعوية البشرية، ووجدوا أنه في الخلايا المنتجة للمخاط كانت مستويات الامتصاص كافية لوصول البلاستيك إلى نواة الخلية.

ودعا الفريق البحثي إلى بذل المزيد من الجهود لتوحيد استخدام البلاستيك في تغليف المواد الغذائية من أجل حماية الصحة العامة.