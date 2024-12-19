خطوات بسيطة لتحقيق فقدان الوزن المستدام

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يعد فقدان الوزن هدفا شائعا للعديد من الأشخاص لأسباب صحية وجمالية، حيث تساهم السمنة في زيادة خطر الإصابة بأمراض خطيرة، مثل أمراض القلب والسكري والسرطان.

ورغم صعوبة الالتزام ببعض تقنيات إنقاص الوزن، فقد قدمت خبيرة التغذية غونا بيلاند، المتخصصة في مساعدة الأشخاص على تعديل أنماط حياتهم الغذائية، 5 نصائح بسيطة وفعّالة لضمان فقدان وزن ناجح ومستدام.

- الأكل الصحي

توضح غونا مدى أهمية تقسيم الطبق وفقا لقواعد صحية بسيطة: "يجب أن يحتوي 25% من الطبق على البروتين الخالي الدهون مثل الدجاج أو السلمون أو البيض، فيما يشغل نصف الطبق الخضروات، ويتم تخصيص الجزء المتبقي للكربوهيدرات المعقدة مثل الأرز أو البطاطس".

وتقول إن البروتين الخالي من الدهون يساعد في بناء العضلات ويعزز الشعور بالشبع لفترة أطول، ما يساهم في فقدان الدهون.

- تحضير الوجبات مسبقا

تنصح غونا بإعداد الوجبات مسبقا كطريقة لتجنب اللجوء للأطعمة الجاهزة والمحفوفة بالمخاطر.

وقالت: "إذا قمت بتحضير الوجبات مسبقا، يفضل دائما أن تُعد كمية أكبر مما تحتاج. احتفظ بالباقي في الثلاجة أو الفريزر لوقت لاحق".

وتضيف أن هذا يساعد على تقليل تناول الوجبات السريعة التي قد تحتوي على كميات كبيرة من السكر والملح.

- تناول الطعام ببطء

استنادا إلى تجربتها مع مرضى خضعوا لجراحة السمنة، توضح غونا أن إعادة تعلم كيفية تناول الطعام ببطء يعد أمرا بالغ الأهمية.

وقالت: "الناس اليوم معتادون على تناول الطعام بسرعة، وهو أمر يؤدي إلى الإفراط في تناول الطعام". وتوصي بأن يكون تناول الطعام بعيدا عن المشتتات الإلكترونية مثل الهواتف والتلفاز، ما يساعد على الاستمتاع بالوجبة والتوقف عند الشعور بالشبع.

- الترطيب الجيد

تقول غونا: "إذا شعرت بالجوع، ابدأ أولا بشرب كوب من الماء. أحيانا، الجوع قد يكون مجرد شعور بالعطش".

- ممارسة النشاط البدني بانتظام

لا يتطلب فقدان الوزن الكثير من الوقت في صالات الرياضة. وتقول غونا: "يمكنك ببساطة ممارسة 30 دقيقة من النشاط البدني يوميا، مثل المشي أو السباحة أو اليوغا".

وتؤكد أن الانتظام في ممارسة الرياضة له تأثير أكبر من القيام بنشاط مكثف غير منتظم، حيث أن الأنشطة اليومية الصغيرة تعد أكثر فاعلية في تحقيق الهدف.