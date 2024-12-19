living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

خطوات بسيطة لتحقيق فقدان الوزن المستدام

19
DECEMBER
2024
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-
يعد فقدان الوزن هدفا شائعا للعديد من الأشخاص لأسباب صحية وجمالية، حيث تساهم السمنة في زيادة خطر الإصابة بأمراض خطيرة، مثل أمراض القلب والسكري والسرطان.
 
ورغم صعوبة الالتزام ببعض تقنيات إنقاص الوزن، فقد قدمت خبيرة التغذية غونا بيلاند، المتخصصة في مساعدة الأشخاص على تعديل أنماط حياتهم الغذائية، 5 نصائح بسيطة وفعّالة لضمان فقدان وزن ناجح ومستدام.
 
- الأكل الصحي 
 
توضح غونا مدى أهمية تقسيم الطبق وفقا لقواعد صحية بسيطة: "يجب أن يحتوي 25% من الطبق على البروتين الخالي الدهون مثل الدجاج أو السلمون أو البيض، فيما يشغل نصف الطبق الخضروات، ويتم تخصيص الجزء المتبقي للكربوهيدرات المعقدة مثل الأرز أو البطاطس".
 
وتقول إن البروتين الخالي من الدهون يساعد في بناء العضلات ويعزز الشعور بالشبع لفترة أطول، ما يساهم في فقدان الدهون.
 
- تحضير الوجبات مسبقا
 
تنصح غونا بإعداد الوجبات مسبقا كطريقة لتجنب اللجوء للأطعمة الجاهزة والمحفوفة بالمخاطر.
 
وقالت: "إذا قمت بتحضير الوجبات مسبقا، يفضل دائما أن تُعد كمية أكبر مما تحتاج. احتفظ بالباقي في الثلاجة أو الفريزر لوقت لاحق".
 
وتضيف أن هذا يساعد على تقليل تناول الوجبات السريعة التي قد تحتوي على كميات كبيرة من السكر والملح.
 
- تناول الطعام ببطء
 
استنادا إلى تجربتها مع مرضى خضعوا لجراحة السمنة، توضح غونا أن إعادة تعلم كيفية تناول الطعام ببطء يعد أمرا بالغ الأهمية.
 
وقالت: "الناس اليوم معتادون على تناول الطعام بسرعة، وهو أمر يؤدي إلى الإفراط في تناول الطعام". وتوصي بأن يكون تناول الطعام بعيدا عن المشتتات الإلكترونية مثل الهواتف والتلفاز، ما يساعد على الاستمتاع بالوجبة والتوقف عند الشعور بالشبع.
 
- الترطيب الجيد
 
تقول غونا: "إذا شعرت بالجوع، ابدأ أولا بشرب كوب من الماء. أحيانا، الجوع قد يكون مجرد شعور بالعطش".
 
- ممارسة النشاط البدني بانتظام
 
لا يتطلب فقدان الوزن الكثير من الوقت في صالات الرياضة. وتقول غونا: "يمكنك ببساطة ممارسة 30 دقيقة من النشاط البدني يوميا، مثل المشي أو السباحة أو اليوغا".
 
وتؤكد أن الانتظام في ممارسة الرياضة له تأثير أكبر من القيام بنشاط مكثف غير منتظم، حيث أن الأنشطة اليومية الصغيرة تعد أكثر فاعلية في تحقيق الهدف.
روسيا اليوم
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2024. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
  • online ordering system for restaurants
  • The best online ordering systems for restaurants
    •   