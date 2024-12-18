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الولايات المتحدة.. سحب منتجات شوكولاتة ومكسرات بسبب مكونات مهددة للحياة

18
DECEMBER
2024
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سحبت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية (FDA) أكثر من 19 منتجا من فواكه ومكسرات مغطاة بالشوكولاتة، بيعت في 9 ولايات أمريكية، بعد اكتشاف أنها تحتوي على مكونات قد تسبب تفاعلات تحسسية.
 
وتشمل المنتجات المسحوبة تلك التي تنتجها مزرعة "كال يي" في كاليفورنيا، مثل اللوز المغطى بالزبادي ومزيج المكسرات والمانغو المجفف.
 
وشملت المنتجات التي تم سحبها: الجوز المغطى بالشوكولاتة الداكنة واللوز بالزبدة واللوز المغطى بالزبادي ومزيج المكسرات الاستوائية وزبيب الشوكولاتة الداكنة ومانغو مع الفلفل الحار، بالإضافة إلى نوعين من سلال الفاكهة والمشمش بالشوكولاتة الداكنة.
 
واكتشف مفتشو إدارة FDA أن هذه المنتجات تحتوي على مكونات غير مدرجة على ملصقاتها، مثل الحليب والقمح والسمسم وفول الصويا ومادة التلوين Yellow 6. وهذه المكونات يمكن أن تسبب تفاعلات حساسية مهددة للحياة لدى الأشخاص الذين يعانون من حساسية تجاهها.
 
وبيعت المنتجات في أكياس شفافة مزودة بسحاب، وتحمل ملصقا أصفر لامعا كُتب عليه مزرعة "كال يي". وتمت عملية البيع في متجر المزرعة الرئيسي في Suisun Valley في كاليفورنيا، وكذلك في أكشاك المزارع والمتاجر في 9 ولايات أخرى، بما في ذلك أريزونا ونيو مكسيكو وأوهايو وأوريغون وبنسلفانيا وتكساس وفيرجينيا. ولكن، نظرا لأن المنتجات تباع أيضا عبر الإنترنت، فقد تكون متوفرة في ولايات أخرى أيضا.
 
ورغم السحب، لم يتم الإبلاغ عن أي حالات مرضية ناتجة عن هذه المنتجات حتى الآن.
 
ونصحت إدارة الغذاء والدواء المستهلكين بإرجاع المنتجات المسحوبة إلى البائع لاسترداد أموالهم أو التخلص منها على الفور. كما حذرت من أن الأشخاص الذين يعانون من حساسية تجاه المكونات المذكورة أعلاه، قد يواجهون تفاعلات حساسية شديدة تهدد حياتهم إذا استهلكوا هذه المنتجات.
 
وتشير التقديرات إلى أن حوالي 33 مليون أمريكي يعانون من حساسية تجاه نوع واحد على الأقل من الأطعمة، من بينهم 6.2 مليون شخص يعانون من حساسية الحليب، و2.4 مليون شخص يعانون من حساسية القمح، و1.9 مليون شخص يعانون من حساسية الصويا.
 
وعند تناول الطعام الذي يسبب الحساسية، قد تبدأ الأعراض في الظهور بسرعة، وتشمل: الطفح الجلدي والأزيز والسعال وضيق التنفس والحكة أو الوخز في الفم والشفتين. وفي بعض الحالات، قد يحدث رد فعل تحسسي شديد (الحساسية المفرطة)، يهدد الحياة ويؤدي إلى انخفاض حاد في ضغط الدم وتسرّب السوائل إلى الرئتين. وفي هذه الحالات، يجب على الأشخاص المصابين التوجه فورا إلى المستشفى للحصول على حقنة الأدرينالين لتهدئة الجهاز المناعي، ما يمكن أن يساعد في تجنب المضاعفات الخطيرة.
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