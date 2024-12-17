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تحذير من "مسكن ألم شهير".. خطر على هؤلاء الأشخاص

17
DECEMBER
2024
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تشير دراسة حديثة إلى أن الاستخدام دواء الأسيتامينوفين (الباراسيتامول) لفترة طويلة، قد يشكل مخاطر على الأشخاص الذين تتجاوز أعمارهم 65 عاما.
 
وعلى الرغم من أن الأسيتامينوفين الذي يعد أحد أكثر مسكنات الألم شيوعا، يعتبر آمنا وغالبا ما يستخدم كمسكن للألم لعلاج حالات مثل التهاب المفاصل، غير أن الدراسة تسلط الضوء على بعض المضاعفات الصحية الخطيرة التي قد ينتج عنها استخدامه المطول لدى كبار السن.
 
 
وقال موقع "نيو أطلس" الذي نشر الدراسة إلى أنه وبعد تحليل بيانات صحية من المملكة المتحدة خلصت الباحثون إلى أن الاستخدام الطويل للأسيتامينوفين ارتبط بزيادة خطر النزيف في الجهاز الهضمي والفشل الكلوي المزمن وفشل القلب إلى وارتفاع ضغط الدم. 
 
وكشفت الدراسة، أن الخطر يبدو أنه يزيد مع الجرعات الأعلى، خصوصا بالنسبة لمشاكل قرحة المعدة والفشل الكلوي.
 
ويوصي الباحثون بأن يعيد المشرفون على الرعاية الصحية النظر في استخدام الأسيتامينوفين كعلاج أولي للألم المزمن لدى الأفراد الأكبر سنا، مثل أولئك الذين يعانون من التهاب المفاصل.
 
وأشاروا إلى أن الدراسة شملت فقط الأشخاص الذين تم وصف الأسيتامينوفين لهم عبر الوصفات الطبية، ولم تشمل أولئك الذين اشتروا الدواء بدون وصفة طبية.
 
وتثير هذه الدراسة أسئلة هامة بشأن سلامة استخدام الأسيتامينوفين طويل الأمد لدى كبار السن وتؤكد الحاجة إلى مزيد من البحث لتأكيد هذه النتائج.
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