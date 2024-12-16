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من الآخر.. 3 نصائح من خبيرة تغذية لإنقاص الوزن 2 كغم كل شهر

16
DECEMBER
2024
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أكدت خبيرة التغذية شاليني سودهاكار، في نصائح لإنقاص الوزن وتحسين الصحة بصفة عامة، بأنه يجب العيش وتناول الطعام بوعي، بحسب ما نقل عنها موقع "إنديا تايمز" Indian Times.
 
وأشارت سودهاكار إلى أن نقص السعرات الحرارية يمكن أن يؤدي إلى نتائج عكسية إذا لم يتم التعامل معه بوعي.
 
وأضافت سودهاكار أن الامتناع عن تناول الكربوهيدرات يمكن أن يساعد في إنقاص الوزن ولكن في المقابل ربما يؤدي إلى الرغبة الشديدة في تناول الطعام وحدوث نوبات الجوع.
 
وكشفت خبيرة التغذية أن تقييد الكربوهيدرات يمكن أن يؤدي إلى فقدان الوزن في البداية، ولكن الرغبة الشديدة بعد 2-3 أسابيع ربما تؤدي إلى الإفراط في تناول الطعام واستعادة الوزن.
 
وقدمت سودهاكار ثلاث نصائح للمساعدة في إنقاص وزن الجسم، حوالي 2 كيلوغرامات شهريا، بدون الحاجة إلى الذهاب لصالة الألعاب الرياضية أو اتباع نظام غذائي صارم، كما يلي:
 
1-البروتين والخضراوات
يجب التأكد من احتواء كل وجبة على ما يوازي كوب من البروتين وكوب من الخضراوات لتقليل تناول الكربوهيدرات بشكل طبيعي.
 
2-ممارسة الرياضة
ينصح خبراء التغذية بممارسة الرياضة لمدة ساعة على الأقل يوميًا، 6 أيام في الأسبوع. وبعيداً عن الصالات الرياضية، يمكن ممارسة أنشطة بسيطة مثل المشي لحرق المزيد من السعرات الحرارية.
 
3-النوم الجيد
إن الذهاب إلى الفراش قبل الساعة 10:30 مساءً والحصول على قسط مناسب من النوم الجيد قد يتسبب في إزعاج الساعة البيولوجية ومستويات الكورتيزول، مما يمكن أن يؤثر على تخزين الدهون وفقدان الوزن.
 
النوم الجيد مفتاح فقدان الوزن
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