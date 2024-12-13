أحدها أشد فتكا من كوفيد بـ100 مرة.. اختفاء 3 فيروسات من مختبر في كوينزلاند

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أعلنت حكومة كوينزلاند، مطلع هذا الأسبوع، عن اختفاء مئات العينات من الفيروسات القاتلة من أحد المختبرات في أستراليا، من بينها 3 فيروسات شديدة الخطورة.

وأصدرت الحكومة الأسترالية تعليمات إلى وزارة الصحة في كوينزلاند، ببدء تحقيق فيما يوصف بأنه "خرق تاريخي كبير لبروتوكولات الأمن البيولوجي".

وأفادت التقارير أن 323 قارورة من الفيروسات المعدية المتعددة - بما في ذلك فيروس هندرا وفيروس ليسا وفيروس هانتا - اختفت من مختبر علم الفيروسات للصحة العامة في كوينزلاند في أغسطس 2023.

ولفتت التقارير إلى أن فيروس هيندرا هو فيروس حيواني المنشأ (ينتقل من الحيوان إلى الإنسان) تم اكتشافه في أستراليا فقط.

أما فيروس هانتا هو عائلة من الفيروسات التي يمكن أن تؤدي إلى مرض خطير والوفاة، وفقا لمراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها، في حين أن فيروس ليسا هو مجموعة من الفيروسات التي يمكن أن تسبب داء الكلب.

وقال بيان الحكومة الأسترالية إنه من غير المعروف ما إذا كانت العينات المعدية قد سرقت أو دمرت، ولا يوجد "دليل على وجود خطر على المجتمع"، مؤكدة أنها أطلقت تحقيقا في الحادث.

وقال الوزير تيموثي نيكولز في البيان: "مع مثل هذا الانتهاك الخطير لبروتوكولات الأمن البيولوجي وعينات الفيروسات المعدية المفقودة، يجب على وزارة الصحة في كوينزلاند التحقيق فيما حدث وكيفية منع حدوثه مرة أخرى".

وأضاف نيكولز أن وزارة الصحة في كوينزلاند اتخذت "تدابير استباقية"، بما في ذلك إعادة تدريب الموظفين على اللوائح المطلوبة وإجراء عمليات تدقيق لضمان التخزين الصحيح للمواد.

وأكد سام سكاربينو، مدير قسم الذكاء الاصطناعي وعلوم الحياة في جامعة نورث إيسترن في بوسطن، أن الوضع في أستراليا يرقى إلى "خلل خطير في الأمن البيولوجي".

وأشار سكاربينو إلى وجود ثغرات مماثلة في الأمن البيولوجي في الولايات المتحدة.

وقال لشبكة فوكس نيوز: "إن مسببات الأمراض التي تم الإبلاغ عن فقدها كلها ذات عواقب وخيمة ويمكن أن تشكل تهديدا للجمهور".

وأضاف سكاربينو إن مسببات الأمراض الثلاثة يمكن أن يكون لها معدلات وفيات عالية جدا لدى البشر، لكنها لا تنتقل بسهولة من شخص لآخر.

وقال "إن بعض فيروسات هانتا لديها معدلات وفيات تصل إلى 15٪، أو أكثر من 100 مرة أكثر فتكا من كوفيد-19، في حين أن البعض الآخر يشبه كوفيد-19 من حيث الشدة".

وأضاف أن هناك أيضا خطرا كبيرا على الحيوانات والثروة الحيوانية من جميع مسببات الأمراض الثلاثة، لكنه أكد أنه "نظرا للقدرة المحدودة لأي من مسببات الأمراض هذه على الانتقال من شخص إلى آخر، فإن خطر حدوث وباء منخفض للغاية".

وأكد كبير مسؤولي الصحة في البلاد الدكتور جون جيرارد في بيان إعلامي أنه لا يوجد دليل على وجود خطر عام.

وقال: "من المهم ملاحظة أن عينات الفيروس تتحلل بسرعة كبيرة خارج الثلاجة ذات درجة الحرارة المنخفضة وتصبح غير معدية".

وبينما لم تكن هناك حالات بشرية لفيروس هندرا أو ليسا في كوينزلاند على مدار السنوات الخمس الماضية، كما أشار جيرارد، ولم يتم تأكيد أي إصابة بفيروس هانتا "في أستراليا على الإطلاق".