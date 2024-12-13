living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

أبعده عن البطاطس.. كيف تحتفظ بالبصل طازجاً لمدة 6 أشهر

13
DECEMBER
2024
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-
إن تخزين البصل في المكان الخطأ يمكن أن يؤدي إلى فساده بسرعة قبل وقته. ويمكن أن يدوم البصل لفترة طويلة، لكن إذا تم تخزينه في المكان الخطأ، فربما يتسبب ذلك في فساده وكذلك إفساد المنتجات القريبة الأخرى أو حتى تعفنها قبل فترة طويلة من تاريخ انتهاء صلاحيتها.
 
البطاطس والموز
وبحسب ما نشرته صحيفة "إكسبريس" Express البريطانية، قالت سارة نيلسون، الطاهية ومؤسسة شركة Real Balanced، إنه يجب تخزين البصل بعيدًا عن البطاطس لأن كليهما يمكن أن يؤدي إلى تلف أسرع بسبب كيفية التفاعل بينهما.
 
وأضافت أن "البصل والبطاطس والموز والعديد من الفواكه والخضراوات الأخرى ينبعث منها غاز الإيثيلين، مما يسرع عملية نضج المنتجات القريبة"، مشيرة إلى أن الاحتفاظ بها بشكل منفصل سيؤدي إلى إطالة مدة صلاحيتها.
 
الرطوبة والنكهات
إن المفتاح للحفاظ على البصل طازجًا هو تخزينه بعيدًا عن الرطوبة والنكهات القوية لأنه شديد الامتصاص، وتطلق البطاطس الكثير من الماء لذا لا يجب تخزينهما معًا.
 
يجب أيضًا التأكد من إبعاد البصل عن الخضراوات الجذرية مثل الجزر التي تنضج في الظروف الرطبة، وبدلاً من ذلك يمكن تخزين البصل في منطقة جافة وجيدة التهوية في المطبخ.
 
يجب تخزين البصل في مكان جيد التهوية لأنه يمكن أن يحبس الرطوبة مما قد يؤدي إلى إفساده، ولهذا السبب من المهم إخراجه من العبوات البلاستيكية في السوبر ماركت. ومن أجل تجنب البصل المتعفن أو الإسفنجي، قم بتخزينه في سلة أو كيس شبكي أو حتى كيس ورقي مفتوح، مما سيساعد في الحفاظ على الرطوبة بعيدًا عن هذه الخضار الطازجة اللذيذة، فيما تشير نيلسون إلى أن "الصناديق توفر دورانًا جيدًا للهواء طالما لم يتم تعبئتها بإحكام شديد".
 
تخزين في الظلام
كما أوضحت أنه من المهم تخزين البصل في الظلام لأن الضوء الساطع يمكن أن يؤدي إلى نضجه، مما يمكن أن يؤدي إلى إنباته وفقدان معظم نكهته. لذا، ينبغي تخزين البصل في مكان جاف ومظلم وبه مساحة كبيرة مثل الخزانة أو الدرج، ولكن يمكنك أيضًا تعليق البصل في مكان ما في مطبخك طالما أنه مغطى بشكل صحيح.
 
تهوية مثالية
وشرحت نيلسون أن "تعليق البصل فعال لأنه يعزز دوران الهواء بشكل ممتاز، مما يقلل من خطر تراكم الرطوبة. إنها وسيلة تحاكي طرق التجفيف التقليدية التي تم استخدامها لعدة قرون. كما أنها تسمح بفحصه بسهولة، وهو أمر مهم للكشف المبكر عن أي مشاكل.
 
علاوة على أنها طريقة تسمح بالاستفادة من المساحة الرأسية، مما يجعلها مثالية لشخص لديه مساحة تخزين محدودة، بشرط ضمان الابتعاد عن أشعة الشمس المباشرة وتغطيته بكيس شبكي أو شبكة لمنع الضوء ولكن أيضًا السماح بتدفق الهواء.
 
تخزين داخل الجوارب
وأضافت نيلسون أن إحدى الحيل الذكية القديمة هي تخزين البصل في جوارب طويلة لأن المواد الشبيهة بالشبكة تسمح بالكثير من الهواء مع حمايتها أيضًا من خطر العفن.
 
وشرحت نيلسون قائلة يتم "ربط البصل في أرجل الجوارب الطويلة القديمة وتعليقها، بحث يتم وضع بصلة في القدم، ثم يتم عمل عقدة فوقها، بعدئذ توضع بصلة أخرى ويتم تكرار الأمر. وكلما كان هناك احتياج لبصلة يتم قص عقدة من أسفل الجورب".
 
صلاحية لمدة 6 أشهر
واختتمت قائلة إنه طالما يتم تخزين البصل بعيدًا عن أشعة الشمس، والبطاطس والجزر والموز، مع حفظها أيضًا في مكان جاف وجيد التهوية، فيمكن أن تظل طازجة لمدة ثلاثة إلى ستة أشهر بدلاً من أن تدوم لبضعة أسابيع فقط.
العربية
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2024. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
  • online ordering system for restaurants
  • The best online ordering systems for restaurants
    •   