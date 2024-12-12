living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

اللصقات المضادة للتجاعيد.. أسرع علاج يعزز شباب البشرة

12
DECEMBER
2024
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-
تكون اللصقات المُضادة للتجاعيد عادةً غنيّة بمكونات نشطة تُحارب الشيخوخة، وهي تعد بتمليس الخطوط والتجاعيد بشكل فوري.
 
فهل تُحقّق فعلاً ما تعد به في مجال تعزيز الشباب؟
 
يشهد تطبيق اللصقات المضادة للتجاعيد إقبالاً كبيراً على مواقع التواصل الاجتماعي، إذ يتم نشر مئات الفيديوهات يومياً التي توثّق نتائج استعمالها في المجال التجميلي. تتميّز هذه اللصقات بكونها علاجات موضعيّة مُخصّصة لتمليس التجاعيد، وهي تكون عادةً مُدعمة بمكونات أثبتت فعاليتها في الحفاظ على شباب البشرة لأطول فترة ممكنة.
 
هذا ما يجعلها وسيلة فعّالة للترطيب وتعزيز قدرة الجلد على الاحتفاظ بالعناصر المرطّبة التي تجعل الخطوط والتجاعيد أقل بروزاً دون الحاجة للجوء إلى استعمال الحقن التجميلية.
 
وتتوفر في الأسواق لصقات لمختلف مناطق الوجه: الجبين، محيط العينين، محيط الشفاه، وحتى العنق، منطقة أعلى الضدر، واليدين.
 
كيفيّة استعمالها
وقبل تطبيق هذه اللصقات، يجب تنظيف البشرة وتجفيفها ثم وضع كريم الليل الذي تستعملونه عليها وتدليك مكان تطبيق اللصقات قليلاً لتنشيط الدورة الدمويّة.
 
وبعدها يتمّ ترطيب اللصقة وشدّ الجلد في مكان التجاعيد قبل تغطيتها به. يُنصح بترك اللصقة على الأقل لثلاث ساعات أو يمكن تركها طوال الليل، أما إزالتها فتتم بالاستعانة بقطعة من القطن مُبلّلة بالماء.
 
وتكون اللصقات المُضادة للتجاعيد مصنوعة عادةً من السيلولوز أو السيليكون الذي يتمتّع بفعالية في حجز الترطيب داخل البشرة ومنع الهواء من الوصول إلى المنطقة المعالجة. وهذا ما يدفع الجلد إلى البحث عن الترطيب في طبقاته العميقة، أما تزويد هذه اللصقات بمكوّنات مُضادة للشيخوخة مثل الكولاجين، والريتينول، والنياسيناميد، والبيبتيدات فيُساهم في تعزيز شباب البشرة.
 
أبرز نتائجها
تروّج المؤثرات على وسائل التواصل الاجتماعي، في الفيديوهات التي يقمن بتصويرها لنتائج مُذهلة لدى استعمال هذه اللصقات، فتأثيرها يظهر مباشرة على البشرة بعد إزالتها ولكنه يكون تأثير قصير المدى يستمر لبضع ساعات أو لبضعة أيام.
 
أما فعاليتها على المدى الطويل فترتبط بعوامل عدة منها تركيبتها، المواظبة على استعمالها، والنتائج المتوقّعة منها. والجدير ذكره أن استعمال اللصقات كعلاج للتجاعيد ليس كافياً بمفرده، وعليه أن يترافق مع التدليك اليومي للوجه لبضع دقائق بعد تطبيق المصل المُغّذي أو الكريم المُرطّب، استعمال كريم حماية من الشمس، وترطيب البشرة بكريم يناسب نوعها بشكل يومي.
العربية
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2024. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
  • online ordering system for restaurants
  • The best online ordering systems for restaurants
    •   