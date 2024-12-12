التمور قد تساعد في تقليل دهون البطن! إليك التفاصيل

A + A -

التمر غني بالعناصر الغذائية الأساسية والسكريات الطبيعية والألياف، ما يجعله إضافة رائعة لنظام غذائي متوازن. ورغم أنه معروف بحلاوته، فإنه في الواقع يمكن أن يدعم فقدان الوزن وحتى يساعد في تقليل دهون البطن عند تناوله باعتدال.

ووفق صحيفة Times of India، يمكن من خلال الطرق التالية أن يساعد التمر في رحلة إنقاص الوزن:

للتخلص من دهون البطن العنيدة.. 5 عصائر سحرية

صحة

للتخلص من دهون البطن العنيدة.. 5 عصائر سحرية

1. محتوى عال من الألياف

يتميز التمر بأنه غني بالألياف الغذائية، خاصة الألياف القابلة للذوبان، والتي تبطئ عملية الهضم وتجعل الشخص يشعر بالشبع لفترة أطول.

وتساعد الألياف بالتمر في السيطرة على الجوع وتقلل من فرص الإفراط في تناول الطعام، وهو عامل أساسي في التحكم في وزن الجسم.

2. السكريات الطبيعية

إن السكريات الطبيعية الموجودة في التمور - مثل الفركتوز والغلوكوز والسكروز - يمكنها إشباع الرغبة الشديدة في تناول الحلويات دون الحاجة إلى الحلويات المُصنعة.

إنها طريقة أكثر صحة للاستمتاع وتجنب السعرات الحرارية الفارغة من السكريات المكررة التي تساهم في زيادة الوزن.

3. تعزيز عملية التمثيل الغذائي

يحتوي التمر على العديد من الفيتامينات والمعادن، مثل فيتامينات B والحديد والبوتاسيوم والمغنيسيوم، والتي تلعب دوراً رئيسياً في إنتاج الطاقة والتمثيل الغذائي.

يعد التمثيل الغذائي السليم أمراً حيوياً لحرق السعرات الحرارية بكفاءة، ما يساهم في إنقاص الوزن.

4. مؤشر منخفض للسكر في الدم

على الرغم من حلاوتها، فإن التمور لها مؤشر نسبة السكر في الدم منخفض إلى متوسط، ما يعني أنها تسبب ارتفاعاً بطيئاً في مستويات السكر بالدم.

يساعد المؤشر الغلايسيمي المنخفض في تجنب ارتفاع السكر وانخفاضه، ما يمكن أن يؤدي إلى الجوع والرغبة الشديدة في تناول الطعام بعد تناول وجبة الطعام مباشرة.

5. دعم صحة الجهاز الهضمي

تعمل الألياف الموجودة في التمر أيضاً على تعزيز صحة الجهاز الهضمي من خلال تنظيم حركات الأمعاء وتقليل الانتفاخ.

ويمكن أن يساعد الجهاز الهضمي الذي يعمل بشكل جيد في إنقاص الوزن، خاصة حول منطقة البطن.

6. طرد السموم من الجسم

يحتوي التمر على مضادات أكسدة، مثل الفلافونويد والكاروتينات وحمض الفينول، والتي تقاوم الجذور الحرة وتساعد الجسم على طرد السموم.

إن الجسم الخالي من السموم يكون أكثر كفاءة في معالجة وحرق الدهون.

7. توفير طاقة مستدامة

نظراً لمحتواه من الكربوهيدرات، يعد التمر مصدراً ممتازاً للطاقة السريعة والمستدامة.

إن تناول تمرتين قبل التمرين يمكن أن يمنح القدرة على التحمل اللازمة لجلسة حرق دهون فعالة.

8. تحسين امتصاص البروتين

عند دمجه مع مصدر بروتين، يمكن أن يساعد التمر في تحسين امتصاص البروتين في الجسم، مما يدعم نمو العضلات.

كلما زادت كتلة العضلات، زاد التمثيل الغذائي، ما يساعد في نهاية المطاف على حرق المزيد من السعرات الحرارية، حتى في حالة الراحة.

الطريقة المثالية

يمكن تناول 2-4 تمرات كوجبة خفيفة، أو مزجها في السلطات والعصائر.

لكن يجب تجنب الإفراط في تناول التمور، حيث إنها غنية بالسعرات الحرارية. وعند دمج التمر مع نظام غذائي متوازن وممارسة الرياضة بانتظام، يمكن أن يساعد في الحصول على جسم أكثر رشاقة وصحة.