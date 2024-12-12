living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

التمور قد تساعد في تقليل دهون البطن! إليك التفاصيل

12
DECEMBER
2024
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-
التمر غني بالعناصر الغذائية الأساسية والسكريات الطبيعية والألياف، ما يجعله إضافة رائعة لنظام غذائي متوازن. ورغم أنه معروف بحلاوته، فإنه في الواقع يمكن أن يدعم فقدان الوزن وحتى يساعد في تقليل دهون البطن عند تناوله باعتدال.
 
ووفق صحيفة Times of India، يمكن من خلال الطرق التالية أن يساعد التمر في رحلة إنقاص الوزن:
 
للتخلص من دهون البطن العنيدة.. 5 عصائر سحرية
صحة
للتخلص من دهون البطن العنيدة.. 5 عصائر سحرية
1. محتوى عال من الألياف
يتميز التمر بأنه غني بالألياف الغذائية، خاصة الألياف القابلة للذوبان، والتي تبطئ عملية الهضم وتجعل الشخص يشعر بالشبع لفترة أطول.
 
وتساعد الألياف بالتمر في السيطرة على الجوع وتقلل من فرص الإفراط في تناول الطعام، وهو عامل أساسي في التحكم في وزن الجسم.
 
2. السكريات الطبيعية
إن السكريات الطبيعية الموجودة في التمور - مثل الفركتوز والغلوكوز والسكروز - يمكنها إشباع الرغبة الشديدة في تناول الحلويات دون الحاجة إلى الحلويات المُصنعة.
 
إنها طريقة أكثر صحة للاستمتاع وتجنب السعرات الحرارية الفارغة من السكريات المكررة التي تساهم في زيادة الوزن.
 
3. تعزيز عملية التمثيل الغذائي
يحتوي التمر على العديد من الفيتامينات والمعادن، مثل فيتامينات B والحديد والبوتاسيوم والمغنيسيوم، والتي تلعب دوراً رئيسياً في إنتاج الطاقة والتمثيل الغذائي.
 
يعد التمثيل الغذائي السليم أمراً حيوياً لحرق السعرات الحرارية بكفاءة، ما يساهم في إنقاص الوزن.
 
4. مؤشر منخفض للسكر في الدم
على الرغم من حلاوتها، فإن التمور لها مؤشر نسبة السكر في الدم منخفض إلى متوسط، ما يعني أنها تسبب ارتفاعاً بطيئاً في مستويات السكر بالدم.
 
يساعد المؤشر الغلايسيمي المنخفض في تجنب ارتفاع السكر وانخفاضه، ما يمكن أن يؤدي إلى الجوع والرغبة الشديدة في تناول الطعام بعد تناول وجبة الطعام مباشرة.
 
5. دعم صحة الجهاز الهضمي
تعمل الألياف الموجودة في التمر أيضاً على تعزيز صحة الجهاز الهضمي من خلال تنظيم حركات الأمعاء وتقليل الانتفاخ.
 
ويمكن أن يساعد الجهاز الهضمي الذي يعمل بشكل جيد في إنقاص الوزن، خاصة حول منطقة البطن.
 
6. طرد السموم من الجسم
يحتوي التمر على مضادات أكسدة، مثل الفلافونويد والكاروتينات وحمض الفينول، والتي تقاوم الجذور الحرة وتساعد الجسم على طرد السموم.
 
إن الجسم الخالي من السموم يكون أكثر كفاءة في معالجة وحرق الدهون.
 
7. توفير طاقة مستدامة
نظراً لمحتواه من الكربوهيدرات، يعد التمر مصدراً ممتازاً للطاقة السريعة والمستدامة.
 
إن تناول تمرتين قبل التمرين يمكن أن يمنح القدرة على التحمل اللازمة لجلسة حرق دهون فعالة.
 
8. تحسين امتصاص البروتين
عند دمجه مع مصدر بروتين، يمكن أن يساعد التمر في تحسين امتصاص البروتين في الجسم، مما يدعم نمو العضلات.
 
كلما زادت كتلة العضلات، زاد التمثيل الغذائي، ما يساعد في نهاية المطاف على حرق المزيد من السعرات الحرارية، حتى في حالة الراحة.
 
الطريقة المثالية
يمكن تناول 2-4 تمرات كوجبة خفيفة، أو مزجها في السلطات والعصائر.
 
لكن يجب تجنب الإفراط في تناول التمور، حيث إنها غنية بالسعرات الحرارية. وعند دمج التمر مع نظام غذائي متوازن وممارسة الرياضة بانتظام، يمكن أن يساعد في الحصول على جسم أكثر رشاقة وصحة.
العربية
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2024. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
  • online ordering system for restaurants
  • The best online ordering systems for restaurants
    •   