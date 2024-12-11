تأثير القهوة على الصحة.. ماذا تقول الدراسات الحديثة؟

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القهوة إحدى المشروبات الشهيرة التي يثار الجدل بشأن تأثيرها على الصحة من حين لآخر، ويستخدموها كثيرون بسبب قدرتها على إبقاء الشخص مستيقظا لمدة أطول، لكن علماء كشفوا عن فوائد عظيمة لهذه المادة الغنية بالمواد الصحية.

ونقل موقع " إم بي جي فوود" عن أخصائية الطب التكاملي وخبيرة صحة المرأة والحاصلة على دكتوراه في الطب التقويمي بيتسي غرينليف قولها إن "القهوة تحتوي على أكثر من 1000 مادة كيميائية نشطة بيولوجيا يمكنها تعزيز طول العمر".

ووجد الباحثون أن القهوة السوداء يمكن أن تزيد من اليقظة وتحسن وقت رد الفعل، كما ثبت أنها تعمل على تحسين الإدراك العام والمزاج عند تناول حوالي 150 مليغراما من الكافيين.

بالإضافة إلى هذه التأثيرات قصيرة المدى، فقد ثبت أيضا أن القهوة السوداء لها فوائد طويلة المدى على صحة الدماغ والإدراك.

في دراسة أخرى نُشرت في عام 2021، أشار الباحثون إلى أن القهوة لا يمكنها فقط التخفيف من التدهور المعرفي، ولكنها قد تقلل أيضًا من خطر الإصابة بمرض ألزهايمر.

كما يعزز الكافيين أيضا إشارات الدوبامين في الدماغ، مما يحسن الحالة المزاجية بشكل أكبر.

صحة القلب

تعد القهوة مادة تحمي القلب، وقد ارتبط تناول القهوة بانتظام بانخفاض خطر الإصابة بأمراض القلب التاجية والسكتة الدماغية وقصور القلب، كما ثبت أن شرب القهوة بشكل معتاد يقلل من عوامل الخطر الأخرى على القلب، مثل السكري والسمنة.

وبحسب غرينليف: "على عكس الاعتقاد الخاطئ والشائع بأن القهوة تزيد من ضغط الدم وتضر بالقلب، فقد أبلغ شاربو القهوة المعتادون في الواقع عن انخفاض خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية وتحسن في صحة القلب. وعلاوة على ذلك، لم تظهر أي دراسات زيادة خطر عدم انتظام ضربات القلب أو تفاقم ضغط الدم لدى شاربي القهوة".

درس الباحثون بيانات وتحليلات وجدت أن شرب 3 إلى 5 أكواب من القهوة يوميا يقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية.

صحة الأمعاء

وفقا لاخصائية التغذية التكاملية جيسيكا كوردينغ، فإن القهوة تحاكي تأثير الملين المنشط، مما يسرع وقت عملية التبرز. يمكن أن يكون هذا خبراً جيدا لأولئك الذين يعانون من الإمساك ويحتاجون إلى المساعدة في تحريك الأشياء.

لكن يبدو أن القهوة لها أيضا بعض التأثيرات الإيجابية على ميكروبات الأمعاء، إذ تُظهر الأبحاث أن القهوة قد تساعد في موازنة بكتيريا الأمعاء وعلى وجه التحديد تعزيز نمو "البكتيريا النفاعة".

التمثيل الغذائي وفقدان الوزن

"تشير الدراسات إلى أن القهوة تؤثر على تخزين الدهون في الخلايا، وتعزز عملية التمثيل الغذائي، وتعزز ميكروبيوم الأمعاء، وكل هذا يمكن أن يساعد في الحفاظ على جسم صحي ونحيف"، كما تقول غرينليف.

السكري

تظهر الدراسات علاقة عكسية بين استهلاك القهوة وخطر الإصابة بالسكري.

وتبرز غرينليف: "أظهرت النتائج أنه كلما زاد عدد المشاركين في الدراسة من شرب القهوة، قل احتمال إصابتهم بالسكري".

على سبيل المثال، يمكن أن يقلل تناول 5 أكواب من القهوة يوميا من الخطر بنسبة تصل إلى 26 بالمئة، وحتى كوب واحد فقط يوميًا يمكن أن يقلل من خطر الإصابة بالسكري بنسبة 9 بالمئة.

أضرار القهوة

ورغم الفوائد الصحية الكبيرة للقهوة إلا أنها تحتوي على جوانب سلبية مثل القلق والعصبية المترتبة على تناولها خاصة بالنسبة لمن لديهم حساسية الكافيين، كذلك تزيد من مشاكل الأسنان وتسبب اضطرابات النوم، ومشكلات بالجهاز الهضبي، فضلا عن أن القهوة مادة مهيجة للمثانة وتسبب سلسل البول، كما لم تصل الدراسات لدليل قاطع حتى الآن بشأن تأثير القهوة على الحوامل.

وبشكل عام فإن القهوة مفيدة رغم ما بها من جوانب سلبية لكن يجب التأكد من تحمل الجسم لها وعدم الإفراط في تناولها، واستعمال القهوة السوداء لضمان أفضل النتائج.