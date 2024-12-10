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الصحة العالمية تحذرمن مرض غامض يهدد حياة الأطفال

10
DECEMBER
2024
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تم تسجيل 406 حالات إصابة بالمرض في الكونغو الديمقراطية و31 حالة لقيت حتفها.. أعراض المرض الصداع والسعال والحمى وصعوبة التنفس وفقر الدم
 
ذكرت منظمة الصحة العالمية أن مرضا غامضا ينتشر في جمهورية الكونغو الديمقراطية بشكل رئيسي بين الأطفال ويعرض من يعانون من سوء التغذية الحاد للخطر. وأضافت المنظمة أنها أرسلت خبراء إلى المنطقة للتحقيق في تفشي المرض.
 
وذكرت المنظمة في إفادة نشرتها مساء أمس الأحد أنه تم تسجيل 406 حالات إصابة بالمرض الذي لم يتسن بعد تحديده في الفترة من 24 أكتوبر إلى 5 ديسمبر الجاري، وأن31 حالة لقيت حتفها.
 
وأضافت المنظمة أن اختبارات معملية تُجرى لتحديد سبب المرض، مضيفة أنها ستشارك المزيد من المعلومات بمجرد توافرها.
 
وقالت ماتشيديسو مويتي، المديرة الإقليمية لمنظمة الصحة العالمية في إفريقيا "أولويتنا هي تقديم الدعم الفعال للأسر والمجتمعات المتضررة".
 
وأضافت "تُبذل كل الجهود لتحديد سبب المرض وفهم كيفية انتقاله مع ضمان استجابة فعالة في أسرع وقت ممكن للحد من تأثيره".
 
وأفادت منظمة الصحة العالمية بأن من أعراض المرض الصداع والسعال والحمى وصعوبة التنفس وفقر الدم.
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