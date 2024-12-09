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حذر طبيب أميركي شهير عبر حسابه الرسمي على منصة "تيك توك" من قائمة تضم أربعة عناصر غذائية يجب التقليل من تناولها، إذا كان الشخص يريد أن يبدو ويشعر بأنه صغير السن قدر الإمكان لأطول فترة ممكنة.

وبحسب ما نشره موقع Surrey Live، قال الدكتور لوت، أخصائي الوخز بالإبر من مدينة نيويورك، والذي نجح خلال فترة وجيزة في جمع أكثر من 300 ألف متابع على "تيك توك"، حيث يشارك بانتظام نصائح الأكل الصحي، إن هناك "أطعمة تجعلك تتقدم في السن بشكل أسرع".

القهوة

على رأس القائمة تأتي القهوة. ففي حين اعتاد الكثيرون بدء اليوم بتناول فنجان من القهوة الساخنة، إلا أن هناك بعض الجوانب السلبية لشربها.

فيمكن أن يؤدي تناول الكثير من القهوة إلى جفاف البشرة، مما يؤدي إلى ظهور التجاعيد. كما اكتشف الباحثون أن الكافيين يمكن أن يقلل من إنتاج الكولاجين، وهو البروتين الذي يحافظ على صلابة البشرة وصحتها.

المحليات الاصطناعية

وتحل المحليات الاصطناعية بالمرتبة الثانية في القائمة، مشيرًا إلى أنها تُستخدم في كل الكثير من المنتجات بدءًا من المشروبات الغازية الخالية من السكر وحتى معجون الأسنان. وعلى الرغم من أنها غالبًا ما توصف بأنها بديل صحي، إلا أنها تأتي مع بعض العيوب. حتى أن بعض الدراسات ربطتها بزيادة خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية.

وقالت رايلين بروكس، أخصائية التغذية وعميد كلية التمريض بـ"جامعة فينيكس"، لمجلة "فورتشن"، إن "المحليات الاصطناعية هي مواد كيميائية من صنع الإنسان مصممة لخداع الدماغ ليعتقد أنه يأكل السكر، ولكن بدون السعرات الحرارية. في أي وقت تحصل عليه"، مشيرة إلى أنها "نوع من مُركب يحفز الدماغ ويسبب التهابًا، إنه أمر سلبي."

الملح

وأدرج دكتور لوت الملح في قائمته، مؤكدًا أن استهلاك الكثير من الملح يمكن أن يسحب الماء من البشرة، مما يؤدي إلى الجفاف وبالتالي يجعل البشرة أكثر عرضة للتجاعيد.

الحليب ومنتجات الألبان

وكان آخر عنصر غذائي في قائمة دكتور لوت هو الحليب ومنتجات الألبان، قائلًا إنه في حين ربطت بعض الدراسات استهلاك الألبان بانخفاض خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية، ربطته دراسات أخرى بارتفاع معدلات التدهور المعرفي والشيخوخة البيولوجية.

ومن جانبها قالت دكتورة بروكس: "يحتوي الحليب كامل الدسم على نسبة عالية من الدهون، وكانت هناك أبحاث مرتبطة بالأنظمة الغذائية التي تحتوي على نسبة عالية من الدهون والالتهابات. وعندما يحدث الالتهاب، لا تتمكن الخلايا من التجدد بكفاءة وتبدأ في التدهور".