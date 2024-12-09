مفاجأة عن السمنة... ليست معيارًا لزيادة خطر الأمراض والوفاة

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كشفت نتائج دراسة جديدة أن الأفراد الأصحاء في جميع فئات مؤشر كتلة الجسم لديهم مخاطر مماثلة إحصائيا للوفاة من جميع أسباب أمراض القلب والأوعية الدموية، وفقًا لما نشره موقع SciTechDaily.

كما توصل الباحثون، بجامعتي فيرجينيا وأريزونا في الولايات المتحدة، إلى أن الأفراد غير اللائقين في جميع فئات مؤشر كتلة الجسم أظهروا مخاطر أعلى بمقدار ضعفين إلى ثلاثة أضعاف للوفيات الناجمة عن جميع الأسباب وأمراض القلب والأوعية الدموية مقارنة بالأفراد ذوي الوزن الطبيعي.

وفي الواقع، كان الأشخاص الذين يعانون من السمنة المفرطة أقل عرضة للوفاة بشكل ملحوظ مقارنة بالأفراد ذوي الوزن الطبيعي غير المناسبين.

اللياقة البدنية مقابل السمنة

وقال سيدهارتا أنجادي، الأستاذ المساعد في علم وظائف الأعضاء في كلية التعليم والتنمية البشرية بجامعة فيرجينيا والباحث في اللدراسة: "اتضح أن اللياقة البدنية أكثر أهمية بكثير من السمنة عندما يتعلق الأمر بمخاطر الوفاة"، مشيرًا إلى أن نتائج الدارسة توصلت إلى "أن الأفراد الذين يعانون من السمنة المفرطة لديهم خطر الوفاة الذي كان مماثلاً لمخاطر الأشخاص ذوي الوزن الطبيعي وما يقرب من نصف خطر الأفراد ذوي الوزن الطبيعي غير المناسبين".

أكثر من حرق السعرات الحرارية

وأضاف الباحث أنجادي أن "التمارين الرياضية هي أكثر من مجرد وسيلة لحرق السعرات الحرارية"، موضحًا أنه بمثابة "دواء ممتاز لتحسين الصحة العامة ويمكن أن يقلل إلى حد كبير من خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية والوفاة بجميع أسبابها للأشخاص من جميع الأحجام".

تحدي فقدان الوزن

ترتبط السمنة بسلسلة من الحالات الصحية، ويُنظر إلى فقدان الوزن منذ فترة طويلة على أنه وسيلة لتقليل تأثير تلك الحالات. لكن فقدان الوزن يمثل تحديًا، والفشل في الحفاظ على الوزن قد يؤدي إلى مخاطر أخرى.

مخاطر "يويو" فقدان الوزن

وقال غلين غايسر، الأستاذ بجامعة أريزونا ستيت والباحث المشارك في الدراسة، إن "معظم الأشخاص الذين يفقدون الوزن يستعيدونه"، شارحًا أن "الدورات المتكررة لفقدان الوزن وزيادته - اتباع نظام غذائي اليويو – ترتبط بالعديد من المخاطر الصحية المماثلة لمخاطر السمنة نفسها. ويمكن أن يساعد تحسين اللياقة القلبية التنفسية في تجنب الآثار الصحية الضارة المرتبطة باتباع نظام غذائي مزمن لليويو.

إرشادات الصحة الأميركية

وتوصي الإرشادات الحالية لوزارة الصحة الأميركية البالغين بأداء ما لا يقل عن 150 دقيقة أسبوعيًا من النشاط البدني متوسط الشدة أو 75 دقيقة من النشاط البدني القوي إلى جانب تقوية العضلات لمدة يومين في الأسبوع. وبالنسبة لأولئك الذين يجدون أنفسهم في أدنى 20% من اللياقة القلبية التنفسية، فإن بدء أي نوع من التمارين الرياضية يمكن أن يكون له تأثير كبير.

فوائد النشاط البدني المتواضع

وقال أنجادي: "إن أكبر انخفاض في مخاطر الوفيات الناجمة عن جميع الأسباب وأمراض القلب والأوعية الدموية يحدث عندما يقوم الأفراد المستقرون تمامًا بزيادة نشاطهم البدني بشكل متواضع"، مضيفًا أنه "يمكن تحقيق ذلك من خلال أنشطة مثل المشي السريع عدة مرات في الأسبوع بهدف تراكم ما يقرب من 30 دقيقة يوميا."

وأوصى الباحثون بأن الوقت قد حان لتقييم قيمة النهج القائم على اللياقة البدنية بشكل مستقل بدلاً من نهج فقدان الوزن لدى الأفراد الذين يعانون من السمنة المفرطة لتحسين النتائج الصحية.