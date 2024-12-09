living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

مفاجأة عن السمنة... ليست معيارًا لزيادة خطر الأمراض والوفاة

9
DECEMBER
2024
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-
كشفت نتائج دراسة جديدة أن الأفراد الأصحاء في جميع فئات مؤشر كتلة الجسم لديهم مخاطر مماثلة إحصائيا للوفاة من جميع أسباب أمراض القلب والأوعية الدموية، وفقًا لما نشره موقع SciTechDaily.
 
كما توصل الباحثون، بجامعتي فيرجينيا وأريزونا في الولايات المتحدة، إلى أن الأفراد غير اللائقين في جميع فئات مؤشر كتلة الجسم أظهروا مخاطر أعلى بمقدار ضعفين إلى ثلاثة أضعاف للوفيات الناجمة عن جميع الأسباب وأمراض القلب والأوعية الدموية مقارنة بالأفراد ذوي الوزن الطبيعي.
 
وفي الواقع، كان الأشخاص الذين يعانون من السمنة المفرطة أقل عرضة للوفاة بشكل ملحوظ مقارنة بالأفراد ذوي الوزن الطبيعي غير المناسبين.
 
اللياقة البدنية مقابل السمنة
وقال سيدهارتا أنجادي، الأستاذ المساعد في علم وظائف الأعضاء في كلية التعليم والتنمية البشرية بجامعة فيرجينيا والباحث في اللدراسة: "اتضح أن اللياقة البدنية أكثر أهمية بكثير من السمنة عندما يتعلق الأمر بمخاطر الوفاة"، مشيرًا إلى أن نتائج الدارسة توصلت إلى "أن الأفراد الذين يعانون من السمنة المفرطة لديهم خطر الوفاة الذي كان مماثلاً لمخاطر الأشخاص ذوي الوزن الطبيعي وما يقرب من نصف خطر الأفراد ذوي الوزن الطبيعي غير المناسبين".
 
أكثر من حرق السعرات الحرارية
وأضاف الباحث أنجادي أن "التمارين الرياضية هي أكثر من مجرد وسيلة لحرق السعرات الحرارية"، موضحًا أنه بمثابة "دواء ممتاز لتحسين الصحة العامة ويمكن أن يقلل إلى حد كبير من خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية والوفاة بجميع أسبابها للأشخاص من جميع الأحجام".
 
تحدي فقدان الوزن
ترتبط السمنة بسلسلة من الحالات الصحية، ويُنظر إلى فقدان الوزن منذ فترة طويلة على أنه وسيلة لتقليل تأثير تلك الحالات. لكن فقدان الوزن يمثل تحديًا، والفشل في الحفاظ على الوزن قد يؤدي إلى مخاطر أخرى.
 
مخاطر "يويو" فقدان الوزن
وقال غلين غايسر، الأستاذ بجامعة أريزونا ستيت والباحث المشارك في الدراسة، إن "معظم الأشخاص الذين يفقدون الوزن يستعيدونه"، شارحًا أن "الدورات المتكررة لفقدان الوزن وزيادته - اتباع نظام غذائي اليويو – ترتبط بالعديد من المخاطر الصحية المماثلة لمخاطر السمنة نفسها. ويمكن أن يساعد تحسين اللياقة القلبية التنفسية في تجنب الآثار الصحية الضارة المرتبطة باتباع نظام غذائي مزمن لليويو.
 
إرشادات الصحة الأميركية
وتوصي الإرشادات الحالية لوزارة الصحة الأميركية البالغين بأداء ما لا يقل عن 150 دقيقة أسبوعيًا من النشاط البدني متوسط الشدة أو 75 دقيقة من النشاط البدني القوي إلى جانب تقوية العضلات لمدة يومين في الأسبوع. وبالنسبة لأولئك الذين يجدون أنفسهم في أدنى 20% من اللياقة القلبية التنفسية، فإن بدء أي نوع من التمارين الرياضية يمكن أن يكون له تأثير كبير.
 
فوائد النشاط البدني المتواضع
وقال أنجادي: "إن أكبر انخفاض في مخاطر الوفيات الناجمة عن جميع الأسباب وأمراض القلب والأوعية الدموية يحدث عندما يقوم الأفراد المستقرون تمامًا بزيادة نشاطهم البدني بشكل متواضع"، مضيفًا أنه "يمكن تحقيق ذلك من خلال أنشطة مثل المشي السريع عدة مرات في الأسبوع بهدف تراكم ما يقرب من 30 دقيقة يوميا."
 
وأوصى الباحثون بأن الوقت قد حان لتقييم قيمة النهج القائم على اللياقة البدنية بشكل مستقل بدلاً من نهج فقدان الوزن لدى الأفراد الذين يعانون من السمنة المفرطة لتحسين النتائج الصحية.
العربية
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2024. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
  • online ordering system for restaurants
  • The best online ordering systems for restaurants
    •   