10 طرق متنوعة لاستخدام بذور اليقطين.. معرفتها ضرورة

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لا شك في أن بذور اليقطين هي بمثابة قوى غذائية صغيرة تحتوي على الكثير من البروتين والدهون الصحية والمغنيسيوم والزنك ومضادات الأكسدة.

لكن بحسب دراسة جديدة، علينا معرفة طرق تناولها كي نستفيد من فوائدها، بحسب ما نشرته صحيفة Times of India.

فيما يلي 10 طرق متعددة لإضافة بذور اليقطين إلى النظام الغذائي:

محمصة كوجبة خفيفة

يعد تحميص بذور اليقطين من أبسط الطرق وأكثرها شعبية للاستمتاع بها. يتم وضع البذور في زيت الزيتون، ورشها بالملح، ثم يتم تحميصها في الفرن حتى تصبح مقرمشة.

وللحصول على تنوع، يمكن تجربة إضافة التوابل مثل مسحوق الفلفل الحار أو الثوم أو القرفة للحصول على نكهة حلوة أو لذيذة.

مضافة إلى السلطات

تضفي بذور اليقطين نكهة مقرمشة لذيذة على السلطات. ويمكن الاستمتاع بها كإضافات على السلطات الخضراء وأطباق الحبوب وسلطات المعكرونة. تتناسب النكهة الجوزية لبذور اليقطين مع الخضراوات الطازجة والخل وجبن الفيتا.

ممزوجة في العصائر

يمكن إضافة حفنة من بذور اليقطين النيئة أو المحمصة إلى العصائر للحصول على دفعة من البروتين والمغذيات.

كما يتم المزج مع الفواكه والخضروات والزبادي والحليب المفضل لتحضير مشروب كريمي غني بالمغذيات.

زبدة اليقطين

كزبدة اللوز أو الفول السوداني، تعد زبدة بذور اليقطين من الأطعمة اللذيذة والصحية.

وتؤخذ بذور اليقطين المحمصة وتُخلط مع القليل من الزيت حتى تصبح ناعمة وكريمية، ثم تُستخدم كدهن على الخبز المحمص أو غموس للفواكه أو قاعدة للصلصات.

المزج مع المخبوزات

يمكن لبذور اليقطين أيضًا أن تضيف نكهة وملمسًا رائعًا للمخبوزات.

وتكون بذور اليقطين رائعة عند إضافتها إلى الخبز أو الكعك أو البسكويت أو ألواح الغرانولا، فهي تضيف قرمشة جوزية مناسبة للكثير من الأذواق.

زينة

يتم رش بذور اليقطين فوق الحساء أو اليخنة أو الخضراوات المشوية لإضافة بُعد آخر من النكهة بالإضافة إلى الملمس. إنها تتناسب جيدًا مع الحساء الغني والمخملي مثل حساء القرع أو حساء الطماطم والريحان.

مضافة للزبادي أو دقيق الشوفان

تُعد بذور اليقطين إضافة رائعة إلى أوعية الزبادي أو دقيق الشوفان. يتم وضعها فوق الزبادي أو دقيق الشوفان ومزجها بالفواكه أو العسل أو رشة من القرفة للحصول على وجبة إفطار صحية ومشبعة.

بيستو بذور اليقطين

يقوم البعض باستبدال حبات الصنوبر أو الجوز ببذور اليقطين لإضفاء لمسة مختلفة على البيستو. يتم إضافة الريحان والثوم وزيت الزيتون وجبن البارميزان للحصول على بيستو بنكهة جوزية فريدة من نوعها لاستخدامه على المعكرونة أو السندويشات أو كصلصة.

المزج مع المكسرات

يمكن مزج بذور اليقطين والمكسرات مع الفواكه المجففة ورقائق الشوكولاتة الداكنة للحصول على مزيج مكسرات منزلي الصنع. إنها وجبة خفيفة غنية بالعناصر الغذائية ومناسبة للمشي لمسافات طويلة أو فترات الراحة في المكتب أو الطاقة بعد التمرين.

مضافة للأطعمة المقلية

عند إضافة بذور اليقطين إلى الأطعمة المقلية يمكن الحصول على قرمشة غنية وقيمة غذائية عالية. ويُراعى تركها حتى المراحل النهائية من الطهي كي تظل مقرمشة.

الجدير ذكره أن بذور اليقطين غنية بالبروتين والدهون الصحية والمغنيسيوم والزنك ومضادات الأكسدة، ولها فوائد لا تعد ولا تحصى على جسم الإنسان، إذ ينصح الأطباء بتناولها بشكل دوري خلال الوجبات أو حتى بينها.