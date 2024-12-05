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لمشكلة الانتفاخ.. إليك 9 حلول واقعية بالدليل العلمي

5
DECEMBER
2024
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تنتج الغازات في المعدة بشكل أساسي بسبب ابتلاع الهواء عند تناول الطعام أو الشراب، في حين أن الغازات تتكون في القولون عندما تُخمر البكتيريا الكربوهيدرات، والألياف وبعض أنواع النشويات والسكريات التي لا تُهضم في الأمعاء الدقيقة.
 
ولحسن الحظ هناك طرق طبيعية ترتكز على أدلة علمية لحل مشكلة الانتفاخ، بحسب ما نشره موقع Mayo Clinic.
 
1. شاي الزنجبيل
والطريقة الأولى هي عبر شرب شاي الزنجبيل الذي يساعد على تقليل الالتهاب وتحفيز الهضم.
 
كما يسهم تناول كوب منه في تخفيف الانتفاخ.
 
2. الأطعمة الغنية بالبروبيوتيك
كذلك ينبغي إدراج الزبادي أو الكفير أو الأطعمة المخمرة مثل الكيمتشي في النظام الغذائي لتعزيز البكتيريا المعوية الصحية وتقليل الانتفاخ.
 
3. زيت النعناع
فيما يمكن أن يساعد زيت النعناع على استرخاء عضلات الجهاز الهضمي، مما يسهل إخراج الغازات وتخفيف الانتفاخ
 
4. شرب الماء
إلى ذلك يساعد شرب كميات مناسبة من الماء على الهضم ويساعد على التخلص من الصوديوم الزائد، مما يقلل من الانتفاخ.
 
5. بذور الشمر
 
ومضغ بذور الشمر بعد تناول الوجبات يؤدي إلى تخفيف الغازات والانتفاخات. تعمل بذور الشمر على استرخاء عضلات الجهاز الهضمي.
 
6. ممارسة رياضة المشي
في الأثناء يمكن أن يساعد المشي اللطيف بعد تناول الطعام في تحريك الغازات عبر الجهاز الهضمي، ما يوفر راحة سريعة من الانتفاخ.
 
7. وجبات أصغر حجمًا
وتناول وجبات أصغر حجمًا وأكثر تكرارًا يمكن أن يساعد الجهاز الهضمي على التعامل مع الطعام بشكل أفضل، ما يقلل من فرصة الانتفاخ.
 
8. تجنب المشروبات الغازية
في حين تتسبب المشروبات الغازية في احتباس الغازات في المعدة، ما يؤدي إلى الانتفاخ. يمكن اختيار الماء أو شاي الأعشاب كبدائل أفضل صحيًا.
 
9. الحد من الأطعمة المالحة
ويمكن أن يؤدي تناول كميات زائدة من الصوديوم إلى احتباس الماء في الجسم، ما يجعل الشخص يشعر بالانتفاخ. يجب تقليل تناول الأطعمة المصنعة والمالحة لتجنب المعاناة من الانتفاخ.
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