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فائدة غير متوقعة للشكولاتة الداكنة.. تناولها 5 مرات أسبوعيا

5
DECEMBER
2024
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خلصت دراسة حديثة إلى أن تناول قطع من الشكولاتة الداكنة 5 مرات أسبوعيا، مع تجنب تناول شكولاتة الحليب ارتبط بالحد من خطورة الإصابة بداء السكري من النوع الثاني.
 
وقال الباحثون إن العلاقة بين تناول الشكولاتة وخطورة الإصابة بداء السكري من النوع الثاني "مثيرة للجدل"، على الرغم من أنهم أشاروا إلى أن معظم الدراسات السابقة لم تتطرق إلى الاختلاف بين أنواع الشكولاتة.
 
وأوضحوا أن أنواع الشكولاتة الداكنة والشكولاتة البيضاء تتفاوت في مستويات الكاكاو والسكر والحليب بها، مما " يؤثر على العلاقة بخطورة داء السكري من النوع الثاني".
 
وخلال هذه الدراسة، استخدم الفريق البحثي بيانات من 3 دراسات مستمرة منذ فترة طويلة حول الممرضين والعاملين في مجال الرعاية الصحية في الولايات المتحدة.
 
وفحص تحليل استبيانات بشأن معدل تكرار تناول الطعام، يتم إجراؤها كل 4 أعوام، العلاقة بين داء السكري من النوع الثاني وتناول الشكولاتة بصورة عامة لدى 192 ألفا و28 شخص، ونوع الشكولاتة- داكنة أو بالحليب لدى 111 ألف و654 شخص.
 
وفيما يتعلق بالمجموعة التي تم تحليل تناول الشكولاتة لديهم، أصيب 18 ألفا و862 شخص بداء السكري من النوع الثاني، وهو ما يحدث عندما لا يستخدم الجسد الأنسولين بصورة جيدة، مما يؤدي لارتفاع مستوى السكر في الدم.
 
وخلص الباحثون إلى أن الذين يتناولون 28.3 غرام من الشكولاتة، ما لا يقل عن 5 مرات أسبوعيا، تنخفض لديهم فرصة الإصابة بداء السكري من النوع الثاني بنسبة 10 بالمئة، مقارنة بالذين لا يتناولون الشكولاتة مطلقا أو نادرا ما يتناولونها.
 
وتوصل الباحثون إلى أن خطورة الإصابة بداء السكري النوع الثاني بين الأشخاص الذين تناولوا قطعة شكولاتة داكنة 5 مرات أسبوعيا كانت أقل بنسبة 21 بالمئة.
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