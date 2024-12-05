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مشاكل في القلب.. 6 أعراض "مهمة" يجب الانتباه إليها

5
DECEMBER
2024
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يعتبر ألم الصدر عادة الإشارة التحذيرية الأبرز لمشاكل القلب، إلا أن بعض الأعراض الأقل شهرة قد تشير أيضا إلى وجود مشاكل قلبية.
 
وكشفت صحيفة "الميرور" البريطانية 6 أعراض قد تشير إلى وجود مشاكل في القلب، ونقلت عن خبراء قولهم إن اكتشاف هذه العلامات بشكل مبكر يعد أمرا "بالغ الأهمية" لتجنب المضاعفات.
 
 
ضيق التنفس:  
يمكن أن تشير صعوبة التنفس أثناء الأنشطة اليومية الروتينية، مثل المشي أو صعود السلالم، إلى مشاكل في القلب، حيث يكافح القلب لضخ الدم بكفاءة.
 
التعب:  
قد يكون الشعور بالتعب غير المعتاد، والذي يستمر رغم الراحة، إلى وجود مشاكل قلبية، لذلك ينصح بزيارة الطبيب.
 
التورم:
التورم في الساقين أو الكاحلين أو البطن، خاصة إذا كان مفاجئا أو مستمرا، قد يكون علامة على فشل القلب، حيث تتراكم السوائل في الجسم بسبب ضعف وظيفة القلب.
 
الدوار (الدوخة):
الشعور بالدوار، خاصة عند تغيير الوضعية، قد يكون علامة على اضطرابات في إيقاع القلب. 
 
الغثيان:
الغثيان أو عسر الهضم أو فقدان الشهية، خاصة لدى النساء، كلها قد تكون علامة على مشاكل في القلب، حيث يؤثر نقص تدفق الدم على وظائف الجهاز الهضمي.
 
عدم انتظام ضربات القلب:
قد يشير الشعور المتكرر بالخفقان أو رفرفة في الصدر إلى عدم انتظام ضربات القلب، مما يزيد من خطر السكتة الدماغية والمضاعفات الأخرى.
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