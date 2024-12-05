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المشروبات الغازية الخالية من السكر.. مفيدة أم مضرة بالصحة؟

5
DECEMBER
2024
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غالبا ما ينظر إلى المشروبات الغازية الخالية من السكر على أنها بديل صحي للمشروبات العادية الغنية بالسعرات الحرارية والسكريات المضافة.
 
لكن الدراسات أظهرت أن شرب "الصودا دايت" بانتظام قد يزيد من خطر الإصابة بمرض السكري وغيره من المشاكل الصحية الأخرى، وفق ما نقل موقع "هيلث".
 
وتحتوي المشروبات الخالية من السكر على مكونات مماثلة للمشروبات العادية، ولكن يتم استبدال السكر ببديل للسكر.
 
ونتيجة لذلك، لا تحتوي "الصودا دايت" على أي سعرات حرارية أو سكريات مضافة.
 
والبديل الأكثر شيوعا للسكر في المشروبات هو الأسبارتام، ولكنها قد تحتوي أيضا على أسيسولفام البوتاسيوم والسكرالوز والسكرين.
 
الفوائد والمخاطر
 
في المتوسط، يستهلك الأشخاص في الولايات المتحدة كمية من السكريات المضافة تتجاوز توصية الإرشادات الغذائية بأقل من 10% من إجمالي السعرات الحرارية اليومية. وتعتبر المشروبات الغازية هي المصدر الرئيس للسكر المضاف في النظام الغذائي.
 
ويمكن للتحول من الصودا العادية إلى الصودا دايت أن يساعد في تقليل تناول الشخص للسكريات المضافة، وبالتالي إجمالي السعرات الحرارية التي يستهلكها.
 
ويرتبط استهلاك السكريات المضافة الزائدة بقضايا صحية مثل مرض السكري من النوع 2 وأمراض القلب وتسوس الأسنان.
 
وعلى الرغم من أن المشروبات الغازية الخالية من السكر يمكن أن تساعد في تقليل تناول السكر المضاف والسعرات الحرارية، إلا أنها قد تأتي مع مخاطر صحية، بعضها مشابه لتلك الموجودة في المشروبات الغازية العادية.
 
ويبقى استبدال المشروبات عالية السكر مثل الصودا بالماء أو عصير الفواكه مع الماء الفوار مفيدا أكثر للصحة.
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