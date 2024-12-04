living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

تطعيمات الإنفلونزا الموسمية.. كل ما يجب معرفته

4
DECEMBER
2024
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-
مع قدوم فصل الشتاء تزداد احتمالية الإصابة بأدوار البرد والإنفلونزا الموسمية ومضاعفاتها. فهل من المجدي أخذ تطعيمات الإنفلونزا في بداية الموسم، وإلى أي درجة يمكن أن تقي هذه اللقاحات من نزلات البرد؟
 
في هذا الصدد، يوضح الدكتور مجدي بدران، عضو الجمعية المصرية للحساسية والمناعة، في تصريحات لـ"سكاي نيوز عربية"، أنه على الرغم من أن نسبة فعالية تطعيمات الإنفلونزا ليست 100 في المئة، فإنها أفضل وسيلة للوقاية من الإنفلونزا، وكذلك فإن التطعيم السنوي ضد الإنفلونزا يقلل من احتمالات العدوى والمضاعفات خصوصا الالتهاب الرئوي، والحاجة إلى دخول المستشفيات.
 
ويقول بدران إن تطعيم الإنفلونزا في أثناء الحمل يساعد في حماية الحوامل من الإنفلونزا سواء خلال فترة الحمل أو بعدها، ويساعد أيضا في حماية أطفالهن من الإنفلونزا في الأشهر القليلة الأولى من حياتهم، وكذلك يقلل التطعيم من خطر الإصابة بعدوى الجهاز التنفسي الحادة المرتبطة بالإنفلونزا لدى الحوامل بنحو  النصف، وأيضا يقلل من خطر دخول الحوامل إلى المستشفى بسبب الإنفلونزا.
 
وأضاف: "بشكل عام فإن التطعيم ضد الإنفلونزا يقلل من خطر إصابة الأطفال بالإنفلونزا الوخيمة التي تهدد الحياة بنسبة 75 في المئة"، مشيرا إلى أنه خلال موسم الإنفلونزا يقلل التطعيم دخول المستشفى المرتبط بهذا الفيروس بنسبة 41 في المئة، كما يقلل زيارات قسم الطوارئ المتعلقة بالإنفلونزا إلى النصف بين الأطفال (الذين تتراوح أعمارهم بين 6 أشهر و 17 عاما، كما يقلل  لقاح الإنفلونزا بشكل كبير من خطر وفاة الأطفال بسبب هذا الفيروس.
 
ويتابع بدران، لـ"سكاي نيوز عربية"، أن تلقي التطعيم حتى وإن كان إجراءً اعتياديًا فهو قد يحمي الأشخاص من حولك أيضا، بما في ذلك الأشخاص الأكثر عرضة للإصابة، مثل الرضع والأطفال الصغار وكبار السن والأشخاص الذين يعانون حالات صحية مزمنة، مشيرا إلى أن تطعيم الإنفلونزا مهم جدًا للحفاظ على المناعة بصفة عامة، ولفت إلى أن مرضى حساسية الصدر هم الفئة الأكثر عرضة لمضاعفات الإنفلونزا مما يحتم ضرورة الالتزام بعلاج تلك الحساسية خصوصا خلال مواسم انتشار الإنفلونزا.
 
الدكتور بدران أشار كذلك إلى أن الأولوية في أخذ اللقاح يجب أن تكون للفئات التالية: المسنون فوق 65 عاما - الأطفال أقل من 5 سنوات  - مرضى الربو الشعبي - من يعانون نقصا في المناعة - السيدات الحوامل - المدخنون - أصحاب الوزن الزائد والسمنة.
 
ويشير أن الفئة العمرية الوحيدة المسموح لها بتلقي جرعتين من لقاح الإنفلونزا، هي الأطفال من عمر 6 أشهر إلى 9 سنوات، بشرط ألا يكون قد تم تطعيمهم من قبل ضد الإنفلونزا، موضحًا أنه في هذه الحالة يجب أن يتم الفصل بين الجرعتين بأربعة أسابيع في الأقل، وبعد ذلك يُطعم الطفل بجرعة واحدة فقط من لقاح الإنفلونزا كل عام، أما الأطفال فوق 9 سنوات فيجب أن يتلقوا جرعة واحدة فقط من لقاح الإنفلونزا، حتى وإن لم يحصلوا مسبقًا على التطعيم.           
 
كما أكد عضو الجمعية المصرية للحساسية والمناعة أن لقاحات الإنفلونزا الموسمية تُستخدم بأمان منذ أكثر من 50 عاما، وأنه لا مانع من التطعيم ضد الكورونا والإنفلونزا، على أن تكون المسافة الزمنية بينهما أسبوعين، موضحا أن التطعيم ضد الإنفلونزا لا يقي من الكورونا، لكنه يمنع حدوث المسار الحاد للمرض.
 
وأوضح أنه يجب تأجيل التطعيم في حالة الشعور بالإعياء، أو الإصابة بالعدوى المصحوبة بارتفاع في درجة حرارة الجسم، ويجب تأجيل التطعيم حتى يتم التعافي نهائيًا، وأن الممنوعين من تطعيمات الإنفلونزا هم من تعرضوا للمعاناة من حساسية شديدة للتطعيم في مرة سابقة، ومن يعانون من حساسية مفرطة في تناول البيض، ومن سبق وأصيب بالتهاب في الأعصاب بسبب التطعيم.
 
وأشار إلى أنه من خلال مراجعة البيانات الصحية لـ 73 ألف مريض، كانوا قد أصيبوا بعدوى فيروس كورونا، تبين أن احتمال المرور بمسار حاد لمرض كوفيد- 19 ومضاعفاته مثل الجلطات أو السكتات الدماغية أو تسمم الدم، يبقى ضئيلًا في المرضى الذين تم تطعيمهم ضد الإنفلونزا.
 
وأبرز أيضا أن لقاح الإنفلونزا يحتاج إلى أسبوعين، حتى يوفر الحماية الكاملة ضد المرض، مشيرًا إلى أن لقاح الإنفلونزا يحقن فقط إما في عضلة الفخذ الأمامية أو عضلة الكتف، وأن التطعيم يقدم العديد من الفوائد، خاصةً للأطفال وأصحاب الأمراض المزمنة والحوامل، وهي: الوقاية من نزلات الإنفلونزا - تقليل حدة أعراض الإنفلونزا عند الإصابة بها - تقليل الحاجة لدخول المستشفيات.
Skynews
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2024. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
  • online ordering system for restaurants
  • The best online ordering systems for restaurants
    •   