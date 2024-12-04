living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

"تأثيرات مميتة".. 5 علامات تشير إلى ارتفاع مستويات توترك

4
DECEMBER
2024
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-
يمكن للتوتر النفسي أن ينعكس على هيئة أعراض جسدية، تزيد من ضربات القلب وتسبب مشكلات بالنوم وقد تكون مميتة أحيانا.
 
وكشفت الطبيبة النفسية أودري تانغ، لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية أن الإجهاد النفسي المطول يتسبب في إطلاق هرمونات تزيد بشكل كبير من خطر الإصابة بالنوبات القلبية وزيادة الوزن مما قد يؤدي إلى أمراض مرتبطة بالسمنة.
 
وأوضحت تانغ عن وجود علامات تحذيرية تشير إلى أن مستويات التوتر بلغت ذروتها، مما يعكس مشكلات جسدية في المستقبل.
 
وكان من اللافت إظهار مدرب كرة القدم بيب غوارديولا استجابة إجهاد مثيرة للقلق في مؤتمر صحفي بعد التعادل المخيب للآمال 3-3 ضد فاينورد في دوري أبطال أوروبا.
 
وخلال سؤاله عن جروح في أنفه وخدوش في رأسه قال المدرب الإسباني: "لقد قطعت نفسي، أريد أن أؤذي نفسي".
 
وذكرت عالمة النفس أن الإجهاد النفسي يمكن أن يؤثر بشكل كبير على الطريقة التي نتصرف بها، فضلاً عن تأثيره علينا جسديا إذا كان مزمنا بمعنى أنه يستمر لبضعة أسابيع على الأقل.
 
وكشفت تانغ عن 5 علامات تشير إلى أن الإجهاد يؤثر على الشخص بصور يومية: 1- عدم النوم 2- الامتناع عن الطعام 3- سرعة الانفعال 4- عدم الإقبال على الأشياء التي يحبها 5- الهوس بأمر ما.
 
وبينت أنه جسديا فإن العلامات الأكثر شيوعا للإجهاد المزمن هي آلام الصدر والصداع وآلام العضلات، وذلك لأن الإجهاد يتسبب في إفراز الجسم لكمية كبيرة من هرمون الكورتيزول، الذي تنتجه الغدد الكظرية الموجودة أعلى الكلى.
Skynews
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2024. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
  • online ordering system for restaurants
  • The best online ordering systems for restaurants
    •   