living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

قائمة الـ8 عصائر.. تنظّم مستويات السكر بالدم

4
DECEMBER
2024
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-
توصي الجمعية الأميركية للسكري بصفة عامة العديد من المصابين بداء السكري بالوصول إلى مستويات السكر في الدم المستهدفة على النحو التالي:
 
• بين 80 و130 ملغم/دل قبل الوجبات
• أقل من 180 ملغم/دل بعد ساعتين من تناول الوجبات
 
ويمكن أن يختلف نطاق السكر المستهدف في الدم، خاصةً في حال الحمل أو الإصابة بمشكلات صحية أخرى ناجمة عن داء السكري. وبالطبع، يتغير نطاق السكر المستهدف في الدم كلما تقدم الشخص في السن. ويصعب في بعض الأحيان الوصول إلى نطاق السكر المستهدف في الدم.
 
ويواجه البعض حيرة بشأن ما يتم تناوله من مشروبات بحيث لا تؤثر على مستويات السكر في الدم. بحسب ما نشره موقع Indian Times، فإن هناك 9 عصائر يمكن أن تساعد في تحقيق هذا الهدف، كما يلي:
 
1. الخيار
إن عصير الخيار مرطب ومنخفض السعرات الحرارية، مما يجعله خيارًا رائعًا لتنظيم نسبة السكر في الدم. كما يحتوي على مضادات الأكسدة التي تساعد في تقليل الالتهابات.
 
2. الكرفس
يتميز عصير الكرفس بأنه غني بالفيتامينات والمعادن مع انخفاض نسبة الكربوهيدرات فيه، مما يمكن أن يساعد في خفض مستويات السكر في الدم وتحسين الصحة العامة.
 
3. التفاح الأخضر
يتميز التفاح الأخضر بمؤشر غلايسيمي أقل مقارنة بالتفاح الأحمر. يمكن لعصيره توفير الألياف ومضادات الأكسدة، مما يدعم التحكم في نسبة السكر في الدم بشكل أفضل.
 
4. الجزر
لأن الجزر غني بالبيتا كاروتين والألياف، فإن تناول عصيره يمكن أن يساعد في استقرار مستويات السكر في الدم. كما أن عصير الجزر مغذٍ، ويمكن تناوله كجزء من نظام غذائي متوازن.
 
5. السبانخ
من المعروف أن السبانخ منخفضة السعرات الحرارية وغنية بالمغنيسيوم، الذي يلعب دورًا في عملية التمثيل الغذائي للغلوكوز. يمكن أن يساعد شرب عصير السبانخ في تحسين حساسية الأنسولين.
 
6. الليمون
يمكن أن يساعد عصير الليمون في خفض المؤشر الغلوكوزي للوجبات. فهو غني بفيتامين C ومضادات الأكسدة، والتي يمكن أن تدعم الصحة العامة أيضًا.
 
7. الرمان
يشتهر عصير الرمان بخصائصه المضادة للأكسدة وثبت أنه يساعد في خفض مستويات السكر في الدم. يمكنه تحسين حساسية الأنسولين وتقليل الالتهابات.
 
8. الكركم والزنجبيل
يمكن أن يساعد مزيج من عصير الكركم والزنجبيل في تنظيم نسبة السكر في الدم بسبب خصائصهما المضادة للالتهابات ومضادات الأكسدة، مما يجعلهما مفيدين للتحكم في نسبة السكر في الدم.
العربية
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2024. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
  • online ordering system for restaurants
  • The best online ordering systems for restaurants
    •   